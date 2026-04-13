鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-13 12:03

松川精密 (7788-TW) 看好 AI 伺服器及儲能應用在 2026 年第二季的強力需求，預估第二季營收將維持第一季以來的營運熱度，而松川精密在 2026 年第一季營收以 18.59 億元再創新高，年增 14.57%。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密台灣嘉義及越南生產基地都已相繼完成擴產，其中，越南廠產品往高階產品開發，在客戶需求高漲之下，公司並且看好 AI 伺服器及儲能應用在 2026 年第二季的強力需求，在油價高漲的推升之下，松川認為儲能市場需求依原定的市場趨勢攀升，現階段並沒有因油價上漲出現需求暴增，而第二季 AI 的落地也加速對電源繼電器的需求的成長。

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而在油價高漲同時，市場也在對油車、電動車甚至油電混合的選擇產生變化，松川在繼電器產品的應用出貨上也都掌握各客戶需求，三方面都在出貨上有優勢。

松川主管指出，越南的合作代工廠原爲生產供應家電等中低階產品設置，目前在產品項目已往高附加價值產品延伸，如汽車應用領域並在第一 季完成擴廠。

松川 2026 年 3 月營收爲 6.63 億元，爲史上單月次高營收，月增 27.24%，年增 13.29%，2026 年第一 季營收以 18.59 億元再創新高，刷新上季創下的史上新高季營收，季增 11.34%，年增 14.57%。估 2026 年營收將雙位數成長。

輝達 (NVDA-US) 已宣布 Vera Rubin 系列將在 2027 年導入 800V 高壓直流 (HVDC) 架構，以滿足新一代機櫃單櫃高達 600 千瓦 (kW) 的龐大功耗需求，AI 運算正式邁入兆瓦級時代。松川的高壓、大電流繼電器出貨給台灣電源龍頭企業台達電 (2308-TW)、光寶 (2301-TW)，將提前在第三季出貨，松川則強調供應產品進度全力配合客戶開發進度。