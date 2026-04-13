鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-13 09:18

美國總統川普周日（12 日）表示，石油和汽油價格可能會在 11 月期中選舉前一直維持高檔，罕見承認自己六周前作出的對伊朗發動襲擊這一決定可能帶來的政治代價。

當在《Fox News》採訪中被問及到秋季油價是否會走低時，川普表示，「可能會（降低），也可能一樣，或許再高一點，但應該會跟當前價格差不多。」

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GasBuddy 的數據顯示，4 月大部分時間，美國加油站普通汽油均價已超過每加侖 4 美元。2 月美國汽油還徘徊在每加侖 3 美元以下，過去一年也從未超過 3.25 美元。

隨著 2026 年 11 月期中選舉臨近，高昂的能源成本已成為選民關注的焦點，這也是川普政府目前面臨的最大內政挑戰之一。

此前數周川普一直聲稱油價飆漲只是短期現象。不過，美國官員透露，川普的高級顧問都清楚這場戰爭帶來的經濟影響。

川普周日在社交媒體平台發文，稱即刻起美國海軍將開始封鎖所有試圖進入或離開荷姆茲海峽的船隻，在國際水域攔截、查驗所有向伊朗支付通行費的船隻，清除伊朗在海峽布設的水雷。

數小時後，美國中央司令部發表聲明，稱封鎖將僅限於往返伊朗港口的船隻。進出非伊朗港口的船隻不會被美軍攔截。

美國中央司令部說，將於美國東部時間 4 月 13 日上午 10 時起封鎖所有進出伊朗港口的海上交通。

美國的最新舉措是對伊朗封鎖荷姆茲海峽、試圖收取通行費的回應。這一新做法為這場戰爭的走向帶來了更多不確定性，目前雙方正處於脆弱的兩周停戰期。