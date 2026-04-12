鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 01:30

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德街頭剛送走一批特殊的客人，當地時間周六 (12 日) 上午，隨著工作人員開始拆除為談判搭起的藍色巨幅海報，美伊兩國一場牽動全球神經的「馬拉松式」談判正式結束，無果而終。

就在數小時前，美國副總統范斯在伊斯蘭馬巴德召開記者會嚴肅地宣布未達成任何協議，隨後便帶隊匆匆離去，伊朗代表團也在稍後啟程回國，留給外界的是一個充滿不確定性的爛攤子。

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這場原被寄予厚望的談判，不僅未能為持續六周的戰事按下停止鍵，反像是倒一盆冷水。

目前，雙方暫未公佈重啟談判的時間表，但這場博弈的戛然而止，其實早在談判桌下的暗流湧動中便已埋下伏筆。

回顧這場談判的始末，堪稱一場高規格卻充滿算計的「極限拉扯」。

上周六 (11 日) 凌晨，伊朗代表團身著黑衣抵達伊斯蘭馬巴德，以此悼念戰事中的罹難者，氣氛凝重，美國副總統范斯則在數小時後乘坐「空軍二號」姍姍來遲。

周六下午，談判在塞雷納飯店正式啟動，流程極為繁瑣；先是巴基斯坦作為東道主分別與雙方斡旋，隨後才是范斯、美國總統川普特使威科夫、總統女婿庫許納與伊朗議長卡利巴夫、外長阿拉格奇的面對面交鋒。

雖然這是雙方自 1979 年斷交以來最高級的會談，但整場談判情緒起伏劇烈，氣氛時緊時緩。

復旦大學中東研究中心主任孫德剛指出，伊朗同意面對面會談本身已是積極信號，意在將球踢回給美國，展現原則堅定與策略靈活。而美方派出當時正訪問匈牙利的范斯牽頭，既顯示一定的彈性，也被視為一種及時止損的策略，畢竟一旦談崩，這位被視為「主和派」的副總統難免受到波及。

然而，這場長達 21 至 25 小時的「馬拉松」終究沒能跑完全程。雙方在核心利益上的寸步不讓，讓談判在黎明前夕徹底崩盤。美方將矛頭指向伊朗的核問題與荷姆茲海峽控制權，范斯在記者會上直言不諱地將破裂歸咎於伊朗不接受「不發展核武」的紅線。

但伊朗方面反擊指美方提出過度要求、試圖以戰勝國姿態提出單方面條件，才導致了僵局，尤其是關於荷姆茲海峽的博弈，簡直成了談判桌上的死結。

就在談判期間，海峽上空還上演一場針鋒相對的「控制權大戲」，先是美方聲稱軍艦順利穿越，伊朗則堅稱已攔截逼退美軍。

在伊朗看來，海峽不僅是戰略籌碼，更是「戰術受損後的戰略勝利」，絕不可能輕易讓渡控制權。

除此之外，制裁解除、資產解凍以及黎巴嫩局勢等外圍變量，也像絞索一樣不斷壓縮談判的空間。

諷刺的是，當范斯在伊斯蘭馬巴德通宵達旦地唇槍舌劍時，遠在邁阿密的川普卻現身格鬥賽場，輕描淡寫地表示美伊是否達成協議「無所謂」。這種高層態度的割裂，似乎預示著談判注定是一場徒勞無功。

隨著談判破裂，美國迅速撤銷多名伊朗人士的綠卡並實施拘押，顯然是談判遇挫後的報復性施壓。

同時，以色列在黎巴嫩的狂轟濫炸並未停歇，尼坦雅胡甚至聲稱要消滅真主黨，這無疑是在伊朗的紅線邊緣瘋狂試探。

多方分析認為，雖然美伊直接接觸的效率高於間接談判，但在戰略互信缺失、現實條件差距懸殊的當下，核心分歧觸及了國家主權與發展能力的底線，所謂的談判不過是停火間隙的一次「條件展示」罷了。

儘管如此，專家普遍認為，和談機會窗口期未完全關閉。美伊雙方目前都承受不起衝突無限擴大的代價，巴基斯坦很有可能仍會推動雙方在技術層面保持溝通，甚至延長臨時停火，為後續接觸留個活口。

接下來的局勢走向將取決於幾個關鍵變數：美軍是否會增派軍艦強行突破海峽封鎖？以色列是否會持續攪局把黎巴嫩變成「第二戰場」？