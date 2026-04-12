鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-12 21:17

美國總統川普 (Donald Trump) 週日 (12 日) 宣布，由於在巴基斯坦舉行的美伊停火談判破局，美方決定對荷姆茲海峽採取封鎖行動，其他國家也將參與此行動。

川普：美伊談判失敗 美國將封鎖荷姆茲海峽 (圖：shutterstock)

川普透過社群平台 Truth Social 表示，川普透露，日前由美國副總統范斯 (JD Vance) 領軍的代表團，已在巴基斯坦與伊朗進行長達近 20 小時的談判，多數議題已有進展，但在「核武」問題上仍無法取得突破。他重申，美方立場不變，伊朗不得擁有核武。

‌



川普宣布，鑒於美伊會談陷入僵局，即刻起美國海軍將啟動「封鎖」行動，對所有試圖進入或離開荷姆茲海峽的船隻進行管制。他強調，這項行動將很快展開，並將有其他國家共同參與。此外，美國海軍也將同步展開「掃雷」行動，以排除潛在威脅，確保這條全球最重要的石油運輸航道之一恢復通行能力。

川普指出，伊朗試圖透過限制航道通行並收取費用獲利，形同對國際社會進行「勒索」，美方決不會允許伊朗從這種非法敲詐勒索行為中獲利。

川普：美伊談判失敗 美國將封鎖荷姆茲海峽 (圖片：shutterstock)

川普表示，最終目標仍是恢復航道全面開放，讓所有船隻自由進出，但他批評伊朗以「可能存在水雷」為由持續干擾航運秩序，使情勢遲遲無法回歸正常。

他強調，美國及其盟友不會接受任何形式的威脅，並將採取必要行動確保國際航運安全。

市場普遍認為，此舉等同宣告短期內難以透過外交途徑結束衝突。荷姆茲海峽為全球最重要的石油運輸瓶頸之一，約占全球約五分之一原油運輸量，任何進一步限制都可能對能源價格與全球經濟造成衝擊。

川普最新貼文全文如下：

伊朗曾承諾將開放荷姆茲海峽，但他們明知卻未履行承諾，這已對全球許多人民與國家造成焦慮、混亂與痛苦。

他們聲稱在水域中布設水雷，儘管其海軍力量以及大多數「布雷設備」早已被徹底摧毀。或許他們真的這麼做了，但有哪位船東願意冒這樣的風險？

這對伊朗的聲譽造成極大羞辱與長期損害，也讓其僅存的「領導層」蒙羞，但我們已經不再糾結於此，既然他們曾作出承諾，理應立即開始行動，迅速開放這條國際水道！但他們正在違反所有相關法律。

我已聽取由美國副總統范斯 (JD Vance)、特使魏科夫 (Steve Witkoff) 以及庫許納 (Jared Kushner) 完整簡報此次在伊斯蘭馬巴德的會談。

這場會議是在巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾 (Asim Munir) 與巴國總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 的卓越領導下進行。

他們是非常傑出的人物，並不斷感謝我避免了一場可能造成 3,000 萬至 5,000 萬人喪生的印巴戰爭。我一直很感激聽到這些話，其中所展現的人道關懷難以言喻。

與伊朗的會談從清晨開始，持續了一整夜，接近 20 小時。我可以詳細說明，也可以談談已取得的許多進展，但只有一點最重要，伊朗不願放棄其核武野心！從某些角度來看，已達成的條件甚至優於我們繼續進行軍事行動直至最終結果，但與讓這樣一個動盪、難以應對且不可預測的政權掌握核武相比，這些條件都不值一提。

在整個過程中，我的三位代表與伊朗代表，包括卡利巴夫 (Mohammad-Bagher Ghalibaf)、阿拉奇 (Abbas Araghchi) 以及巴蓋里 (Ali Bagheri)，之間逐漸建立起友好與尊重的關係，這並不令人意外，但這並不重要，因為在最關鍵的議題上，他們始終毫不讓步。正如我從一開始、以及多年來一直強調的—伊朗絕不會擁有核武。

所以，情況就是這樣，會談進行得不錯，大多數議題都已達成共識，但唯一真正重要的一點「核武」卻沒有達成。

即刻起，美國海軍，這支世界上最精銳的部隊，將開始對所有試圖進入或離開荷姆茲海峽的船隻展開封鎖行動。

料在某個時點，我們將達到一種「所有船隻都可以進出」的狀態，但伊朗僅僅透過一句「某個地方可能有水雷」，而且只有他們知道，就阻止了這件事發生。

這就是對全世界的勒索，而各國領袖，尤其是美利堅合眾國，絕不會被勒索。

我也已指示我們的海軍，在國際水域中搜尋並攔截每一艘曾向伊朗支付通行費的船隻。

任何支付非法費用的船隻，都不會在公海上獲得安全通行。

我們也將開始摧毀伊朗在海峽中布設的水雷。

任何向我們或向和平船隻開火的伊朗人，都將被徹底摧毀。

伊朗比任何人都清楚，如何結束這場已經重創他們國家的局勢。

他們的海軍已經不存在，他們的空軍已經不存在，他們的防空與雷達系統毫無作用，哈米尼以及大多數「領導人」都已經死亡，這一切都源於他們對核武的野心。

封鎖行動即將開始，其他國家也將參與其中。伊朗不會被允許從這種非法勒索行為中獲利。他們想要的是金錢，更重要的是，他們想要核武。