日本自民黨提修憲 高市早苗：時機成熟

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-13 05:20

日本執政黨自由民主黨周日（12 日）在東京召開黨大會，日本首相兼自民黨總裁高市早苗的表態，以及大會發布的新願景和 2026 年運動方針文件，均反覆提及推進修憲。

日本自民黨提議修憲。（圖：Shutterstock）

據《共同社》、《NHK》報導，高市在講話中承諾，將在負責任的積極財政基礎上打造強大經濟。談及憲法修改問題時，她表示：「自民黨已成立 70 年，時機已到。」

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高市說，自民黨將致力於為做出決斷而進行討論。她希望在明年春季黨大會之前，能夠在提出修憲動議方面取得一定進展。

自民黨幹事長鈴木俊一和政調會長小林鷹之也做出相似表述。

鈴木稱，與以往不同的是，現在大多數政黨和派系都贊成修憲。他說道：「與以往相比，現在提出修憲提案的時機已經成熟。」小林稱修憲是自民黨的宗旨所在。

自民黨在配合建黨 70 周年的新願景中寫道：「為應對國家存亡危機，必須準備好必要的實力，在考慮安全保障問題時，推進修憲努力至關重要。」

運動方針文件中也提及，將在參眾兩院設置條文起草委員會，爭取制定修憲提案，並提交國會。

前上海國際問題研究院信息所所長陳鴻斌今年 2 月指出，一直以來，日本右翼致力於去掉加在日本身上的「緊箍咒」，即日本憲法第九條。但這一動作過於引人注目，自民黨選擇側面進攻，要求在新憲法中加入自衛隊相關條文。

據此前日媒報導，自民黨提出的修憲方案包括，將自衛隊寫入憲法，以消除其是否違憲的爭議，以及在緊急狀態下強化政府權限等內容。

但《日經新聞》提到，要發起憲法修正案，需要眾議院和參議院全體會議三分之二多數議員支持。自民黨在眾議院單獨擁有三分之二多數席次。然而，即使加上與自民黨組成聯合政府的日本維新會，自民黨在參議院也未獲得多數席次。