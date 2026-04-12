鉅亨網新聞中心 2026-04-13 01:26

美伊停火談判宣告破局後，美國總統川普迅速升高對伊施壓力道，週日 (12 日) 宣布將對荷姆茲海峽實施封鎖行動，並阻斷伊朗原油出口，為中東局勢再添緊張變數。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 對此迅速作出回應。

川普週日再度升高對伊朗的強硬言論，他宣布美國將對荷姆茲海峽採取「封鎖」行動，美軍將攔截任何向伊朗支付通行費的船隻，阻止伊朗藉由控制該海峽非法牟利。美軍也將同步展開「掃雷」行動，以排除潛在威脅，確保這條全球最重要的石油運輸航道之一恢復通行能力。

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川普還再度威脅，若無法達成停戰協議，美方將摧毀伊朗發電廠等所有能源基礎設施。

對此，IRGC 隨即發出強硬回應。

IRGC 海軍司令部聲稱，荷姆茲海峽的所有海上交通「已完全處於伊朗軍方掌控之中」，並警告若敵方誤判情勢，「將會被陷入海峽中的致命漩渦之中」。

同時，IRGC 釋出一段影片，畫面顯示瞄準系統鎖定海峽內航行船隻，並宣稱具備實際打擊能力。

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 同日針對談判破局表態，直指美國的「雙重標準與霸權態度」是阻礙雙方達成公平協議的關鍵因素。