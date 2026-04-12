鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-13 01:01

美國總統川普 (Donald Trump) 週日 (12 日) 再度升高對伊朗的強硬立場，警告若無法達成結束戰爭的協議，美方將對伊朗能源基礎設施展開全面打擊，包括發電廠等關鍵民用設施。

川普在接受福斯新聞電話訪問時表示，美國具備在極短時間內重創伊朗能源系統的能力。他直言：「我可以在一天內摧毀伊朗，摧毀他們整個能源設施，包括所有的工廠、每一座設施，以及他們的發電廠，這影響非常重大。」

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川普宣稱正是他之前發布的「一個文明今晚將徹底消亡，永不復返」的貼文促使伊朗願意進行談判。

川普再次重申威脅：「半天內，他們連一座橋都不會再屹立，連一座發電廠都不會再運轉，他們就回到了石器時代。」

這不是川普首次威脅摧毀伊朗能源設施，國際法與人權領域已多次表達強烈關切。法律學者指出，若針對民用基礎設施進行大規模轟炸，恐涉及戰爭罪爭議。

聯合國秘書長古特雷斯 6 日已強調，針對民用基礎設施的攻擊違反國際法。超過百位國際法學者亦發表聯名公開信，警告相關軍事行動可能違反《聯合國憲章》，並構成戰爭罪。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾 (Agnès Callamard) 表示，蓄意攻擊民用基礎設施在國際法下屬於戰爭罪。她指出，即使在特定情況下部分民用設施可能被視為軍事目標，若攻擊將對平民造成不成比例的傷害，仍不得實施。