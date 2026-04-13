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摩根大通 (JPM-US) 警告，如果荷姆茲海峽航運到 7 月才能全面恢復，國際油價將面臨顯著的上漲風險，重新測試美伊衝突期間近每桶 120 美元的高峰水平。
摩根大通分析師指出，目前市場普遍預期荷姆茲海峽的通行量，將在 5 月恢復至正常水準的一半，並於 6 月全面復航。然而，一旦通航節奏放緩，延遲至 7 月才完全開放，布蘭特原油價格可能出現每桶 15 至 20 美元的漲幅，屆時將再度挑戰美伊衝突期間近每桶 120 美元的高峰價位。
儘管美伊雙方在本週早些時候達成短期停火協議，但荷姆茲海峽的實際通行狀況依然嚴峻。數據顯示，自停火以來，進出海峽的船隻數量遠低於衝突前的平均水準，航運活動仍處於嚴格管制與選擇性放行的狀態。
目前波斯灣內仍滯留超過 300 艘能源相關船隻，負載超過一億桶的原油與大量液化天然氣，顯示供應鏈的阻塞情況並未隨著協議簽署而立即緩解。
荷姆茲海峽作為全球最重要的能源咽喉，承載了全球超過四分之一的海運石油與五分之一的液化天然氣運輸量。然而分析師強調，伊朗是否願意放棄海峽控制權這一重要戰略槓桿仍具不確定性。若海峽持續受限，不僅是摩根大通，高盛等金融機構也同步警告長期的油價均價可能因此維持在每桶 100 美元以上。
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