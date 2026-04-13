鉅亨網新聞中心 2026-04-13 08:01

摩根大通 (JPM-US) 警告，如果荷姆茲海峽航運到 7 月才能全面恢復，國際油價將面臨顯著的上漲風險，重新測試美伊衝突期間近每桶 120 美元的高峰水平。

摩根大通分析師指出，目前市場普遍預期荷姆茲海峽的通行量，將在 5 月恢復至正常水準的一半，並於 6 月全面復航。然而，一旦通航節奏放緩，延遲至 7 月才完全開放，布蘭特原油價格可能出現每桶 15 至 20 美元的漲幅，屆時將再度挑戰美伊衝突期間近每桶 120 美元的高峰價位。

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儘管美伊雙方在本週早些時候達成短期停火協議，但荷姆茲海峽的實際通行狀況依然嚴峻。數據顯示，自停火以來，進出海峽的船隻數量遠低於衝突前的平均水準，航運活動仍處於嚴格管制與選擇性放行的狀態。

目前波斯灣內仍滯留超過 300 艘能源相關船隻，負載超過一億桶的原油與大量液化天然氣，顯示供應鏈的阻塞情況並未隨著協議簽署而立即緩解。