鉅亨網編輯林羿君 2026-04-13 04:40

沙烏地阿拉伯重新修復了經由紅海出口原油的關鍵命脈，將東西向油管的每日輸送能力完全恢復至 700 萬桶。

繞過荷姆茲海峽！沙國「東西向油管」輸油能力完全恢復。(圖:shutterstock)

上週在伊朗戰爭宣布停火數小時後，一場襲擊導致這條全長 746 英里管道沿線 11 座泵站中的一座受損，造成每日運能下降 70 萬桶。自 2 月底以來，由於荷姆茲海峽幾乎陷入癱瘓，沙烏地阿拉伯已將紅海碼頭的原油出貨量提升至原先的 4 倍，以因應地緣政治風險。

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沙國能源部於週日 (12 日) 表示，沙烏地阿美旗下的馬尼法（Manifa）離岸油田已恢復產能，不過庫萊斯（Khurais）陸上油田的修復工作仍在進行中。根據沙烏地新聞社上週報導，馬尼法與庫萊斯油田先前遭遇襲擊，分別導致每日產能減少約 30 萬桶。

能源部對此指出，如此迅速的復原能力展現了沙烏地阿美石油公司以及沙國能源體系極佳的營運韌性與危機管理效率，進一步鞏固了其對國內與全球市場供應的可靠性與連續性。