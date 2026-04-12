鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-12 20:06

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將於本周四 (16 日) 召開法說會，成為本季 AI 產業的風向球。外界除關注財報與展望外，也聚焦 AI 相關晶片需求、資本支出有無上調、2 奈米量產進度、美伊戰爭帶來的斷鏈風險以及英特爾與馬斯克合作 TeraFab 的影響等，預期都將是本季法說焦點。

台積電先前預估，今年第一季毛利率約 63-65%，外資普遍看好，台積電第一季毛利率可望達標，並挑戰超越財測，約達 66%，單季獲利可望賺逾 2 個股本。

‌



展望第二季，外資預估，儘管智慧型手機產業遭遇逆風，但在 AI 需求帶動下，3 奈米等先進製程產能滿載，台積電營收仍可繳出季增成績單、季增約 10% 以內，且毛利率可望維持高點、約 66%。

資本支出方面，隨著 AI 需求快速湧進，台積電先進製程與先進封裝需求同步熱絡，先前預估 2026 年資本支出預估為 520 億至 560 億美元，但隨著各家大廠積極投入，台積電本季法說是否進一步上調資本支出金額也高度受矚。