鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-12 11:50

台股加權指數上周飆漲 2845 點，站穩 35000 點上，創收盤最高價，顯示美以伊戰爭緩和，令資金蜂擁進入風險性資產，台股交易員表示，中東戰爭戰雲可望逐漸散去，使本周台股挑戰衝破歷史高點 35579 點在望，尤其台積電法說將登場，可期待相關供應鏈將一棒接一棒墊高大盤，但仍須留意美國總統川普的說法反覆恐造成波動，以及通膨影響逐漸顯現。

美國已要求以色列縮減攻勢，以確保美伊談判順利，且川普更表達非常樂觀看與伊朗達成協議，使多方再度掌握市場的發球權。

‌



隨著避險情緒緩和，三大法人上周同步買超，是 2 月中旬以來首見，外資更一舉回補多達 1885 億元，創單周史上最大量。

其中，外資主要買超台積電 (2330-TW) 達 470 億元、廣達 (2308-TW)170 億元、國巨 *(2327-TW) 達 132 億元、元大台灣 50(0050-TW) 和台達電 (2308-TW) 均逾 110 億元，緯創 (3231-TW) 超過 50 億元，穩懋 (3105-TW) 和友達 (2409-TW) 也在 40 億元上下。

台股交易員認為，上周多方大獲全勝後，隨著護國神山台積電本周即將召開法說，多頭氣勢可望延續，若外資維持買超腳步，短線高點不設限，而中東戰事不確定的消息對全球金融市場的直接影響趨於鈍化，惟油價造成後續通膨仍需密切觀察。

永豐投顧表示，油價大幅上漲必然或多或少推升 3 月與 4 月通膨，而目前看來 4 月油價仍在高位，物價上漲從原物料區域傳導至終端民生有時間差，因此反應更顯著的恐在 4 月數據，短期內通膨產生的疑慮和風險仍存在。

不過，因台股本波由 AI 供應鏈強力帶動，除非因過高的通膨導致聯準會升息，進而使美國科技巨頭和 CSP 業者放緩 AI 投資腳步，否則台股下跌風險有限，戰爭延續的風險也不需過度擔憂。