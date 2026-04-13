鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 17:00

曾錯失智慧手機浪潮、一度淡出消費者視野的諾基亞，如今在 AI 時代強勢回歸。

諾基亞美股股價上周四 (9 日) 飆漲至 2010 年 4 月以來新高，市值逼近 550 億美元，今年至上周五 (10 日) 為止漲幅達 46.21%。

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這家芬蘭老牌巨頭不僅擺脫了「我們並沒有做錯什麼，但不知為什麼，我們輸了」的悲情陰影，更獲得高盛、摩根士丹利等頂級投行青睞，被列為 AI 基礎設施領域的首選標的。

回溯歷史，諾基亞的轉身堪稱斷臂求生。2013 年，諾基亞以 54.4 億歐元將手機業務賤賣給微軟，價格甚至不及巔峰時期任何一季營收。管理層當時已敏銳察覺，消費電子的紅海競爭慘烈，未來數位世界的命脈在於底層通信網路。

隨後，諾基亞透過一系列精準的資本運作重塑版圖：2013 年買斷西門子持有的諾西通信股份，鞏固基站與網路基礎設施實力；2016 年，更以 156 億歐元全股票收購阿爾卡特 (Alcatel-Lucent)，藉此掌控貝爾實驗室的海量專利，躍升為全球第二大網路設備供應商；到了 2024 年，諾基亞再以 23 億美元「鯨吞」光網路設備商 Infinera，終於補齊從數據中心網路(DCN) 到數據中心互連 (DCI) 的全鏈條佈局，完成 AI 時代的最後一塊拼圖。

真正催化劑來自 AI 霸主輝達。2025 年 10 月，輝達宣布向諾基亞投資 10 億美元，雙方攜手加速 AI-RAN 創新，並引領 5G 至 6G 的轉型。輝達執行長黃仁勳在 GTC 大會上直言，全球數百萬個基站將基於雙方的合作進行技術革新。

值得注意的是，輝達在今年初的 13F 持股文件中顯示，該公司在持有諾基亞 2.9% 股份的同時，清倉安謀、Applied Digital 等其他明星股，足見其對諾基亞「修路者」角色的倚重。

隨著 AI 大模型參數呈指數級增長，單一 GPU 算力已觸及天花板，未來的競爭取決於成千上萬顆 GPU 組成的數據中心集群效率，而晶片之間、伺服器之間的傳輸延遲，正是制約算力的致命瓶頸。諾基亞則憑藉極高頻寬與低延遲的光通信技術，成為解決這一瓶頸的關鍵。

諾基亞執行長 Justin Hotard 說：「最大的雲端服務商現在每季的投資額已超過最大電信公司一年的預算。」

目前，全球前十大雲端供應商中已有九家採用諾基亞的技術。