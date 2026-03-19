鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-19 12:00

《The Motley Fool》報導，AI 近年來已協助多家公司達成市值突破 1 兆美元的里程碑。隨著這項技術快速普及，未來將有更多公司達到此估值水準的可能性相當高。

畢竟 AI 應用預計在未來幾年加速成長。Grand View Research 預估，AI 產業營收將從去年的 3,910 億美元，成長至 2033 年的近 3.5 兆美元。因此，像 SanDisk(SNDK-US) 這樣的公司邁向兆美元市值，並不令人意外。

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這家快閃記憶體儲存公司過去一年股價已飆升超過 1,200%，目前市值約 1,050 億美元。未來是否有機會複製這樣的成長動能，躋身兆美元俱樂部？

成長動能強勁 仍具「多倍股」潛力

SanDisk 股價過去一年大漲 12 倍，主要受惠於公司獲利大幅改善。2025 會計年度 (截至去年 6 月)，公司每股非 GAAP 調整後盈餘為 2.99 美元，較前一年度每股虧損 3.46 美元顯著改善。2026 會計年度前半年調整後每股盈餘已大幅成長近 150%，達 7.55 美元。

更重要的是，分析師預期 SanDisk 下半年獲利成長將進一步加速，未來幾年也將維持強勁增長。

公司自身展望亦如此。目前預估本季每股盈餘 (EPS) 可達 13 美元，遠優於去年同期每股虧損 0.30 美元。

SanDisk 獲利大幅成長，主要來自快閃儲存產品供應吃緊，而這又與企業級固態硬碟 (SSD) 需求強勁密切相關。

隨著 AI 資料中心對儲存需求大幅增加，業者正轉向採用 SSD。這是因為價格較低的傳統硬碟 (HDD) 據傳已被搶購一空，供應排到 2027 年底。事實上，威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 甚至指出，已接獲 2027 與 2028 年的 HDD 出貨訂單。

由於 AI 資料中心需儲存大量數據以支援模型訓練與推論應用，正加速從 HDD 轉向 SSD。SSD 能快速讀取資料，有助降低資料中心營運成本，同時具備體積較小、耗電較低的優勢，更適合 AI 應用。

因此，AI 資料中心正迅速搶購 SSD，帶動價格大幅上漲。這些因素解釋了 SanDisk 獲利的驚人成長。但這是否足以讓公司晉升兆美元市值行列？

SanDisk 能否真的成為兆美元公司？

SanDisk 目前市值約為 1,050 億美元，意味著股價仍需再上漲約 10 倍，才有機會達到 1 兆美元。市場預期該公司未來幾年每股盈餘將達 86.02 美元。

考量記憶體市場預計在 2028 年前仍將維持供應吃緊，公司確實有機會達成該獲利水準。若以美國科技股平均本益比約 39 倍計算，SanDisk 股價未來幾年可能上看 3,355 美元，約有 5 倍上漲空間。