鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-11 19:00

隨著詐騙手法不斷升級，一種針對 iPhone 用戶的新型「Apple Pay 詐騙」正在美國、歐洲及其他地區快速蔓延。專家警告，一旦受害者上鉤，可能在短時間內損失數千美元，甚至面臨個資外洩風險。

根據《富比士》報導，美國的客戶評論和消費者新聞平台 ConsumerAffairs 近日警告指出，大家可能已經遭遇 Apple Pay 詐騙，這種詐騙之所以蔓延，是因為它會在受害者中製造恐慌。

‌



這類詐騙訊息通常偽裝成來自蘋果的官方簡訊，聲稱用戶的 Apple Pay 出現異常交易或遭到盜刷，並附上一組「客服電話」，要求立即撥打以阻止交易。

專家指出，這類詐騙依賴的是緊迫感、偽裝身份以及看似真實的個人資訊。一旦你真的撥打該電話，接聽的將會是詐騙犯。他們可能會假裝是蘋果公司的工作人員，甚至進一步偽裝成銀行客服或執法人員，以提高可信度並誘導受害者交出敏感資訊。

蘋果官方也警告用戶：「如果接到自稱來自蘋果或蘋果客服的可疑來電，請直接掛斷。」報導提醒，這類電話絕非真實，需改用蘋果公司一般公開的支援管道與其聯繫。

此外，蘋果也建議 iPhone 用戶：「若收到看似來自蘋果的可疑簡訊，請截圖該訊息，並將截圖以電子郵件寄到 reportphishing@apple.com 進行舉報。」

或句話說，蘋果不會主動致電或傳送簡訊警告用戶帳戶有問題，不會提供電話號碼要求用戶回撥、索取任何驗證碼或密碼，也絕不會透過電子郵件或訊息傳送連結，或要求用戶下載軟體。

ConsumerAffairs 表示，民眾若收到以下情況應特別警惕：

收到聲稱 Apple Pay 有異常活動的突發訊息

收到簡訊或電子郵件中要求撥打某個號碼

施壓要求「立刻處理」或製造緊張情緒

被要求提供驗證碼、密碼或個人資料

指示轉帳或向銀行隱瞞交易內容

專家強調，一旦出現以上任一情況，都極可能是詐騙。

蘋果警告，詐騙者可能會聯繫用戶，聲稱「Apple Pay 出現未經授權的交易」，並宣稱「想協助您阻止攻擊者或取消款項」，隨後將用戶引導至某個網站以竊取其帳戶憑證。