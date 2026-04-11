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經濟學人智庫於 4 月 9 日舉行線上研討會指出，中國對外直接投資 (ODI) 正進入「全球擴張 3.0」階段，在地緣政治緊張與全球經濟不確定性升高之際，中國資本仍持續擴大海外影響力，並逐步重塑全球商業與供應鏈格局。
報告顯示，2025 年中國已成為全球主要對外投資來源國之一，在全球跨國投資整體放緩背景下逆勢成長。包含金融服務在內的全口徑對外投資總額達 1,744 億美元，反映出「實體投資 + 金融投資」雙軌並行的多元化結構。同時，中國對「一帶一路」沿線國家的投資流量達 379 億美元，年增 17.6%，成為最具動能的成長來源。
在全球地位方面，2024 年中國對外直接投資存量已占全球總量 7.2%，顯示其正由「投資大國」邁向「投資強國」。報告指出，中國企業的全球化歷程已歷經三個階段，從 2000 年後以國企主導的資源收購期，到 2008 年至 2018 年的政策驅動擴張期，再到 2018 年至今由市場與技術升級主導的全球化 3.0 時代，國企與民營企業共同成為推動力。
展望 2026 年，經濟學人智庫提出六大趨勢。首先，科技與人工智慧將成為新一輪對外投資核心動能，除供應鏈與關鍵礦產投資持續擴張外，AI 與 IT 服務輸出正快速崛起。其次，中國企業加速「去美國化」布局，積極拓展非美國市場，以分散地緣政治與監管風險。
第三，民營企業將取代國企成為出海主力，企業需更深入理解當地市場與監管環境，顯示投資模式由政策導向轉向市場導向。第四，「一帶一路」進入高品質發展階段，投資重心集中於交通、物流與資源取得等關鍵領域，並持續強化中國在全球基礎設施與能源體系中的影響力。
第五，中國企業在全球布局上將尋求「美國市場准入」與多元化投資之間的平衡，透過在歐盟、東南亞、拉丁美洲與非洲設立生產與轉運據點，以降低對單一市場依賴並應對潛在制裁與審查風險。第六，歐洲被視為最大受益地區，2025 年中國對歐投資成長率估計達 20.9%，中歐投資合作將成為 2026 年全球外資流動的重要亮點。
報告指出，在全球供應鏈重組與地緣政治競爭加劇背景下，中國企業的海外投資策略正從單純擴張轉向風險分散與價值鏈升級並重。未來中國資本流向將更重視技術、產業安全與市場多元化，對全球經濟結構與區域發展將產生深遠影響。
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