鉅亨網新聞中心 2026-04-11 12:40

經濟學人智庫於 4 月 9 日舉行線上研討會指出，中國對外直接投資 (ODI) 正進入「全球擴張 3.0」階段，在地緣政治緊張與全球經濟不確定性升高之際，中國資本仍持續擴大海外影響力，並逐步重塑全球商業與供應鏈格局。

報告顯示，2025 年中國已成為全球主要對外投資來源國之一，在全球跨國投資整體放緩背景下逆勢成長。包含金融服務在內的全口徑對外投資總額達 1,744 億美元，反映出「實體投資 + 金融投資」雙軌並行的多元化結構。同時，中國對「一帶一路」沿線國家的投資流量達 379 億美元，年增 17.6%，成為最具動能的成長來源。

‌



在全球地位方面，2024 年中國對外直接投資存量已占全球總量 7.2%，顯示其正由「投資大國」邁向「投資強國」。報告指出，中國企業的全球化歷程已歷經三個階段，從 2000 年後以國企主導的資源收購期，到 2008 年至 2018 年的政策驅動擴張期，再到 2018 年至今由市場與技術升級主導的全球化 3.0 時代，國企與民營企業共同成為推動力。

展望 2026 年，經濟學人智庫提出六大趨勢。首先，科技與人工智慧將成為新一輪對外投資核心動能，除供應鏈與關鍵礦產投資持續擴張外，AI 與 IT 服務輸出正快速崛起。其次，中國企業加速「去美國化」布局，積極拓展非美國市場，以分散地緣政治與監管風險。

第三，民營企業將取代國企成為出海主力，企業需更深入理解當地市場與監管環境，顯示投資模式由政策導向轉向市場導向。第四，「一帶一路」進入高品質發展階段，投資重心集中於交通、物流與資源取得等關鍵領域，並持續強化中國在全球基礎設施與能源體系中的影響力。

第五，中國企業在全球布局上將尋求「美國市場准入」與多元化投資之間的平衡，透過在歐盟、東南亞、拉丁美洲與非洲設立生產與轉運據點，以降低對單一市場依賴並應對潛在制裁與審查風險。第六，歐洲被視為最大受益地區，2025 年中國對歐投資成長率估計達 20.9%，中歐投資合作將成為 2026 年全球外資流動的重要亮點。