鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 09:00

中國加速推動人工智慧自主化進程之際，阿里巴巴 (BABA-US) 與中國電信 宣布在廣東韶關建設一座大型資料中心，採用阿里自研晶片，標誌中國科技企業在 AI 基礎設施與半導體領域的布局進一步升級。

根據雙方周二 (7 日) 公布的資訊，該資料中心首期將部署 1 萬顆阿里巴巴自研「倚天」(Zhenwu)晶片，主要用於人工智慧訓練與推理任務，並可支援參數規模達數千億級的大型模型運行。資料中心將由中國電信負責持有與營運，未來規模預計擴展至 10 萬顆晶片，成為中國本土 AI 算力基礎設施的重要節點。

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此類大模型運算能力通常被視為 AI 競爭力的關鍵指標之一，顯示中國大型科技企業正加速推進自研 AI 晶片技術，以回應政策層面對科技自主與供應鏈安全的強化要求。過去數年，美國持續收緊對中國高階半導體技術的出口限制，特別是針對輝達 (NVDA-US) 等企業的 AI 晶片產品，使中國企業加速尋求本土替代方案。

阿里巴巴透過旗下平頭哥 (T-head) 半導體部門持續推進晶片研發，同時結合雲端運算與 AI 模型開發，形成「晶片—算力—模型—雲服務」一體化布局。該公司總部位於杭州，是中國雲端運算市場的主要競爭者之一，近幾季雲業務亦成為其成長最快的部門之一。

在組織架構方面，阿里巴巴執行長 吳泳銘 同步宣布成立技術委員會並親自領導，以加速 AI 戰略推進。委員會成員包括首席 AI 架構師周靖人、阿里雲首席技術官李飛飛，以及集團技術長吳澤明，顯示公司正整合核心技術資源以強化 AI 競爭力。

中國近期明顯加大對本土算力基礎設施的投入。此前，由華為搭載昇騰 910C AI 晶片的運算集群已正式上線，顯示中國在高性能計算領域的自主技術逐步落地。相較之下，市場預期美國科技巨頭今年在 AI 基礎建設的總投入將達約 7000 億美元，而中國企業則採取相對審慎策略，將資源集中於具備商業化潛力的產業應用，以提升投資回報率。