鉅亨網編輯林羿君 2026-04-10 12:21

中國貨幣市場出現罕見的利率錯位現象，反映出市場資金過剩，分析師指出這正預示著信貸成長放緩。

隔夜附買回利率已跌至近 3 年低點，與中國人民銀行實質上的 7 天期政策利率利差，擴大至 2024 年 9 月以來最高水準，顯示銀行體系資金極為充裕。

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這種背離讓交易員與分析師感到意外，因為人民銀行已採取行動回收銀行體系資金，但利差不縮反增，這種分歧顯示市場對資金需求正在萎縮，銀行難以將手中現金轉化為具生產力的貸款，導致資金流動性呈現「明緊實鬆」的局面。

目前市場正密切關注政府是否會擴大財政支出或增加放款，以抵銷因能源成本上升帶來的成長阻力，然而資金錯配的出現，深化了市場對流動性過剩成為脆弱經濟新隱憂的恐懼。

Pantheon Macroeconomics 資深中國經濟學家 Kelvin Lam 指出，實體經濟的貸款需求相當疲弱，導致名目經濟成長動能轉弱；隨著放款需求不足，市場利率下滑，銀行體系累積的資金無法有效運用。

在常態下，人行會運用多種工具微調市場流動性，但在經濟週期疲軟時，政策必須在維持寬鬆立場與避免借貸成本過低、引發資產泡沫之間取得平衡。如今，過剩流動性也開始外溢至金融體系其他領域。本週銀行同業存單（NCD）一年期殖利率已降至歷史低點，顯示資金供給壓力持續存在。

分析師憂心此動態將衝擊整體經濟，使今年初以來的信貸擴張動能難以為繼。天風證券分析師劉杰警告，若放款狀況未見好轉，4 月份人民幣貸款恐出現萎縮，這將是自去年 10 月以來首次單月下降。

華西證券經濟學家劉郁則認為，這波流動性放寬主因是供需失調而非央行有意為之，預計人行將透過工具到期等溫和方式回收資金，引導借貸成本回歸平衡。

市場利率走低正考驗人行在國際市場動盪下管理貨幣市場的能力。雖然當局曾承諾引導短期市場利率貼近政策利率波動，但目前對此鬆動現象多保持緘默。

星展銀行資深經濟學家 Samuel Tse 指出，在內需依賴疲軟之際，人行仍維持寬鬆基調，充裕的流動性有助於緩衝戰爭引發能源漲價對外部需求造成的衝擊。

數據顯示，人行上月已透過多項工具回籠 8,900 億人民幣，且近期公開市場操作規模亦小於到期量，顯示回收資金的意圖可能延續至本月底。此外，人行每日七天期逆回購操作量維持在 5 億人民幣的極低水準，官媒報導稱此乃因交易商投標需求寥寥無幾。