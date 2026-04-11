鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-11 10:30

荷蘭監管機構 RDW 對特斯拉的 監督式全自動駕駛 (Full Self-Driving Supervised) 的批准，可能為其他歐洲國家接受此技術鋪路。

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RDW 在周五 (10 日) 聲明中表示，在分析長達 18 個月的測試結果後發現，這套能夠轉向、煞車與加速的系統，「在正確使用下，有助於提升道路安全」。

擴大 FSD 的採用，是特斯拉成長策略的核心。該公司估值很大程度取決於執行長馬斯克 (Elon Musk) 對 AI 驅動的自駕軟體與機器人計程車 (Robotaxi) 將成為主要收入來源的押注。

特斯拉也寄望自駕軟體能帶動電動車銷售。目前其在歐洲的銷售已出現放緩，一方面因為電動車產品線老化，另一方面則受到馬斯克極右政治言論的負面影響。

特斯拉在社群平台 X 發文表示，「我們很高興很快能將 FSD Supervised 帶到更多歐洲國家」，並補充將在短期內開始於荷蘭推出該技術。

該軟體目前已在美國以訂閱形式提供駕駛使用，但也因事故與違規報告，面臨消費者訴訟與聯邦調查。

目前有許多公司正在開發自駕系統，多數採用多種硬體感測器來追蹤駕駛環境，而特斯拉則主要依賴攝影機與人工智慧。

RDW 指出，歐洲在車輛核准過程中對安全要求更為嚴格，因此兩地的軟體版本不可直接比較。「這意味著，美國版 FSD Supervised 與歐盟版本不能直接比較。」RDW 未進一步說明細節。