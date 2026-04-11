鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-11 11:30

《巴隆周刊》報導，標普 500 指數週五 (10 日) 收低 0.11%，在連續七個交易日上漲後動能減弱，但本週仍上漲約 3.6%，創自去年 11 月以來最佳單週表現，而帶動這波行情的關鍵功臣是這兩大晶片股。

其中，英特爾 (INTC-US) 成為最大焦點之一。英特爾 (INTC-US) 週五收紅 1.07% 至每股 62.38 美元，該股近期上演「直線飆升」行情，短短數個交易日從 41 美元飆至 62 美元，累計暴漲逾 50%，七連紅走勢幾乎沒有回頭，成為本波市場最強領頭羊。

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除了美伊停火帶動整體風險情緒回溫外，英特爾自身利多頻傳，包括加入特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 的 Terafab 晶片製造計畫、深化與 Google (GOOGL-US) 的合作，以及回購愛爾蘭晶圓廠控制權，皆成為推升股價的重要催化劑。

另一檔強勢個股為快閃記憶體廠 Sandisk (SNDK-US)。

SanDisk (SNDK-US) 週五收黑 0.018% 報每股 851.77 美元，不過該股自 3 月底低點約 572 美元反彈至 850 美元之上，累計漲幅接近 50%，並多次出現雙位數單日漲幅，資金追價力道明顯。

不同於英特爾由基本面消息帶動，Sandisk 此波上攻幾乎未伴隨重大利多，主要仰賴市場資金動能推升，目前過去一年漲幅已突破 2,200%，走勢持續超出市場預期。

華爾街正議論紛紛，究竟是有具體利多支撐的上漲，還是單純由動能驅動的行情較具延續性。分析認為，若英特爾短期內缺乏新的消息刺激，漲勢可能暫時降溫；但 Sandisk 則持續展現強勁動能，短線走勢仍具不確定性。

伯恩斯坦分析師 Mark Newman 預測，在極為樂觀的「多頭情境」下，若 NAND 平均售價於第一季、第二季皆出現 75% 的季增幅，SanDisk 股價有機會大幅攀升至 3,000 美元，潛在漲幅接近 300%。

整體來看，科技股仍是本波反彈主軸。除了英特爾與 SanDisk 外，資料儲存族群、光通訊族群同步走強，凸顯 AI 與資料中心相關基礎建設需求正全面帶動供應鏈走高。

資料儲存廠希捷科技 (STX-US) 近期股價同步走強，自 3 月 31 日的 391.76 美元一路上漲至 4 月 10 日的 503.13 美元，區間漲幅約 28%。

光通訊設備商 Lumentum (LITE-US) 自 3 月低點約 650 美元反彈至 900 美元附近，區間最大漲幅逾 40%。