美伊戰爭恐讓半導體「斷氣」 TSIA喊話政府擴大採購來源
鉅亨網記者魏志豪 台北
台灣半導體產業協會 (TSIA) 第十五屆第二次會員大會於日前舉行，理事長同時也是台積電 (2330-TW) 資深副總暨副共同營運長的侯永清於致詞中提到，美伊戰事發展間接衝擊半導體供應鏈，如氦氣與氫氣，呼籲政府積極尋找替代來源，同時也再度喊話政府，需要提供穩定且可靠的電力供應以確保產業持續發展。
侯永清說，近期中東地區衝突升溫，特別是美伊之間的戰事發展，不僅牽動全球能源市場與運輸安全，也對半導體供應鏈造成間接衝擊，尤其氦氣、氫氣是半導體製程中的核心材料，雖然 TSIA 會員廠商短期尚有庫存因應，也積極尋找替代來源，但中東地區的地緣政治衝突具有長期性和不確定性，加上台灣半導體產業規模的持續擴大，建議政府參考歐美日等國之經驗，提高氦氣及天然氣戰備儲備量，減少外部因素對供應穩定性的衝擊。
侯永清也建議，政府應在同時增加與分散採購來源建立多元化的進口來源分配機制，減少對單一地區的依賴，以提升整體供應鏈的韌性，確保台灣在全球半導體產業競爭中的材料供應安全，並具備面對未來可能危機的應對能力。
此外，隨著製程日益精密，能源需求與碳排壓力同步提升。推動綠色製造、提高能源使用效率、導入再生能源，已成為企業永續發展的必要條件。此次也是 TSIA 多次提及電力議題，凸顯產業需求的急切性。
TSIA 也藉此再次呼籲政府，提供穩定且可靠的電力供應以確保產業持續發展。另外，因應未來能源需求，在完成安全評估及符合相關法規前提下，本會支持政府提出之重啟核電廠計畫。TSIA 也將持續與政府對話，尋求穩定且具競爭力的能源解決方案。
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