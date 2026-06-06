黃仁勳喊台灣需更多能源 燃料電池題材引爆00899月漲逾11%
鉅亨網記者張韶雯 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳結束 14 天訪台行程 ，離台前強調台灣確實需要更多能源，指出能源是產業成長的最基本條件 ；若要延續經濟動能、把握 AI 革命，穩定充足的電力不可或缺 。面對總統賴清德邀約參訪發電廠，他也欣然表示榮幸 。隨著「AI 的盡頭就是電力」成為全球投資主軸，潔淨能源與燃料電池 ETF 躍居資金焦點 ，四檔能源類 ETF 表現分歧，以 FT 潔淨能源（00899-TW）近一個月大漲 11.32% 居同類之冠。
法人指出，AI 資料中心建設正快速改變能源版圖 。過去選址考量土地與網路，如今「電力取得速度」與「社區接受度」已成科技廠擴建算力的最大瓶頸 。由於 AI 伺服器對停電極為敏感，使電力快速交付能力成為基建競爭核心 。理財專家季芹近期也點出此一能源新趨勢，直指 AI 發展正遭遇電網擴容、燃氣渦輪機交期及社區阻力等多重瓶頸 。
在此背景下，Bloom Energy 的固態氧化物燃料電池大受市場青睞 。透過電化學反應發電，具備低噪音、低耗水且可模組化部署等特性，更易獲社區接受 。例如甲骨文位於新墨西哥州的 AI 資料中心，便因地方反對傳統燃氣渦輪機，轉而採用 Bloom Energy 的 2.5GW 燃料電池系統；雲端商 Nebius 也宣布跟進 。
這股趨勢直接反映在 ETF 績效上 。據 CMoney 統計，截至 2026 年 6 月 5 日，能源類 ETF 近一月表現分化：00899 FT 潔淨能源因精準布局，並重倉持有 Bloom Energy 等燃料電池大廠，近一月大漲 11.32%，居同類之冠；00920 富邦 ESG 綠色電力上漲 3.86% 居次；而 009805 新光美國電力基建與 00902 中信電池及儲能則分別下跌 1.25% 與 8.17% 。
市場人士分析，00899 受惠於 AI 電力需求外溢至分散式電源題材，隨著電力從後台成本轉為前台瓶頸，燃料電池與電網設備將成 AI 基建下半場焦點 。能源 ETF 已不再只是綠能題材，更是連結 AI 資本支出與全球電力升級的關鍵投資工具 。
表：能源類 ETF 近期績效表現
|代號
|股票名稱
|收盤價 (元)
|近一個月漲幅 (%)
|00899
|FT 潔淨能源
|29.02
|11.32
|00920
|富邦 ESG 綠色電力
|26.9
|3.86
|009805
|新光美國電力基建
|16.59
|-1.25
|00902
|中信電池及儲能
|15.85
|-8.17
資料來源：CMoney；資料日期：截至 2026.06.05
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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