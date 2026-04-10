鄭習終於見面了！習近平：社會制度不同不是搞分裂藉口

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-10 13:49

國民黨主席鄭麗文周五（10 日）上午 11 時在北京人民大會堂正式與中共總書記習近平見面，兩人握手 14 秒，這是兩黨領導人睽違十年後再度會面。

國民黨主席鄭麗文周五上午11時在北京人民大會堂正式與中共總書記習近平見面。（圖：新華社）

鄭習見面一開始兩人握手 14 秒，習近平對鄭麗文說：「您好，鄭麗文主席。」

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「鄭習會」採五對五方式對談，國民黨出席代表包括，鄭麗文、副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源 ; 陸方代表除了習近平，包括政治局常委王滬寧、蔡奇、中台辦主任宋濤、發改委主任鄭柵潔。

鄭麗文表示，台海將是一條廉潔、親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵，期待兩黨共同推動兩岸和平的制度化，「在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。」

據《央視》報導，習近平指出，國共兩黨領導人時隔 10 年再次見面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。

習近平強調，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。兩岸同胞都期盼台海和平安寧，期盼兩岸關係改善發展，期盼生活更加美好，這是國共兩黨不可推卸的責任。

習近平稱，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同台灣各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

習近平就兩岸關係發展提出以下四點意見：

第一、堅持以正確認同促進心靈契合。兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口。國共兩黨、兩岸同胞要站穩民族立場，傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣。

第二、堅持以和平發展守護共同家園。大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持「九二共識」、反對「台獨」，核心是認同兩岸同屬一個中國。

第三、堅持以交流融合增進民生福祉。發展兩岸關係的目標，是要讓兩岸同胞過上更美好的生活。大陸將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。祖國大陸山河壯美、市場廣闊，歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。