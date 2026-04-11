鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-11 11:08

年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」即將於 4 月 12 日深夜起駕，預計將吸引數十萬信眾共襄盛舉。為結合傳統信仰與現代環保理念，環境部今年特別於官方 LINE 帳號推出「白沙屯媽祖進香專區」，整合即時定位、環保供餐地圖及自備餐具獎勵。這項數位服務邀請廣大「香燈腳」在跟隨女神腳步的同時，也能透過一鍵查詢落實減廢、減塑的綠色行動，且自備餐具與環保袋，前往指定供餐站即可參加集點抽獎 LINE Points 等好禮。

每年進香期間，信眾最關心的莫過於隊伍位置與生活補給。今年環境部 LINE 專區提供四大核心服務，讓信眾一手掌握所有資訊。首先是「女神動線即時掌握」，提供白沙屯媽祖隊伍的即時定位，確保信眾精確掌握起駕時間與行進路線；其次是內建「環保供餐站地圖」，引導信眾快速找到用餐與休息點。

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此外，為鼓勵源頭減量，信眾只要自備餐具與環保袋，前往指定供餐站即可參加集點，有機會抽取 LINE Points 等多項好禮。最後，專區串接環境即時通 App，可一鍵查詢鄰近的公共廁所與飲水機位置，完美解決長途跋涉的生理需求。

環境部表示，進香是展現台灣文化凝聚力的重要時刻，若能融入綠色生活，將使信仰更有深意。為鼓勵民眾實踐「綠色進香」，環境部積極推動減廢措施，倡導信眾減少使用一次性餐具。透過 LINE 專區的數位輔助，信眾可以更有計畫地參與進香，不再盲目尋找補給站，同時減輕環境負擔，讓進香過程更加清爽無負擔。