鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 19:20

隨著中東地緣政治局勢持續緊張，伊朗與美國之間的衝突以及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的封鎖，已對全球物流供應鏈造成重大衝擊。高昂的噴射燃油價格與關鍵水道的擁堵，正迫使貨主在意外的地區尋找替代路線，即便近期傳出停火消息，短期內恐也難以緩解物流壓力。

亞洲至歐洲新路徑：經由美國轉運

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根據貨運代理商觀察，原本經由中東轉運中心從亞洲運往歐洲的電子產品與快速消費品，目前的運輸路徑出現劇烈變動。不少貨主轉而選擇先以海運跨越太平洋抵達洛杉磯，再換裝飛機運往歐洲。

Flexport 執行長 Ryan Petersen 指出，這種「海空聯運」模式比直接空運便宜得多，速度也遠快於繞行非洲好望角的純海運路徑。

相比之下，傳統航線承受著巨大壓力。數據顯示，飛往中東的航空貨運運能較去年同期驟減超過 50%。運價方面，越南至歐洲的航空貨運長約運費已幾乎翻倍，達到每公斤 6.27 美元。與此相比，洛杉磯至巴黎的空運運費漲幅僅為 8%，主因是旅遊需求帶動客機航班增加，釋出了充足的機腹載貨空間。

全球運能下滑與燃油成本飆升

航空諮詢公司 Aevean 指出，自 2 月下旬衝突爆發以來，全球航空貨運運量已下降 1%。未來走勢將高度取決於阿聯酋航空 (Emirates) 與卡達航空 (Qatar Airways) 等海灣航空公司的廣體客機恢復狀況。若觀光業復甦遲緩導致客運減班，全球貨運網路將面臨進一步打擊。

目前，英國航空 (British Airways) 已宣布將在復航後縮減中東航班，反映出需求疲軟。UPS 等物流巨頭則啟動應變計畫，其機師目前避免飛往杜拜等地區中心。

Air Charter Service 貨運總監 Dan Morgan-Evans 表示，「所有人面臨的最大問題是燃油價格大規模飆升」，噴射燃料供應預計在未來數月仍將維持吃緊且高價的狀態。

企業被迫支付高額運費

由於海運航線取消，部分企業被迫支付極高代價以維持營運。例如，一家物流公司為將石油鑽探設備運往沙烏地阿拉伯，在原定海運被取消後改走空運加卡車接駁，運費成本暴增了 5 至 6 倍。