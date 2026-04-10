鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 17:10

隨著伊朗戰爭的持續，全球能源市場正陷入前所未有的動盪。由於荷姆茲海峽實質關閉，國際能源署 (IEA) 指出，這場衝突引發了「全球石油市場史上最大規模的供應中斷」。

達里歐：誰控制荷姆茲海峽 就是這場戰爭的贏家(圖:shutterstock)

控制海峽即決定勝負

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橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 在其最新的電子報中直言：「誰控制了荷姆茲海峽，誰就贏得了這場戰爭。」達里歐認為，如果伊朗最終能控制這條航道，美國將被視為輸掉了戰爭，而伊朗則是贏家。

然而，這場鬥爭的意義遠超出一條貿易路線的控制權。達里歐警告，這關乎自 1945 年第二次世界大戰結束以來，由美國領導的全球秩序是否能夠倖存。他將現狀與 1956 年的蘇伊士運河危機相提並論：當時埃及挑戰了英國對該關鍵航道的控制並取得勝利，史學家普遍認為那次事件標誌著大英帝國的終結。

達里歐指出，歷史往往會重演，即實力較弱的國家挑戰領先的世界大國，而這種競爭的結果往往會重塑歷史，導致資金和人才流向勝利者。

美元地位受損

在這場地緣政治博弈中，金融戰場同樣激烈。達里歐警告，如果美國失去對關鍵航道的軍事和財政控制，將會暴露其財務過度擴張的弱點，進而引發盟友與債權人的信心危機。

前國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Kenneth Rogoff 對此表示，如果伊朗與中國在這一點上占優，將鼓勵更多國家為了避免受制於美國金融制裁，而加速轉向美元以外的金融體系，實施多元化策略。

對全球消費者的經濟衝擊

這場戰爭的後果已直接轉嫁到消費者身上。燃料價格的飆升不僅增加了加油站的負擔，更引發了糧食與民生商品價格的連鎖反應，推升了整體通膨。經濟學家擔心，這可能導致停滯性通膨 (Stagflation)，即物價高漲與經濟成長停滯並存的局面。

即使海峽能在短期內重新開放，情況也難以迅速好轉。由於中東地區的煉油廠、油田、天然氣廠及港口等基礎設施遭到破壞，油價在高位徘徊的時間可能長達數月甚至數年。

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