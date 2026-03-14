川普下令轟炸伊朗哈爾格島 未攻擊油設施 警告：干擾海運將改變決定

鉅亨網編譯許家華 2026-03-14 09:30

美國總統川普週五 (13 日) 表示，他已下令美軍對伊朗重要能源與軍事樞紐哈爾格島 (Kharg Island) 發動大規模空襲，並稱此次行動摧毀了島上所有軍事目標，但刻意未攻擊石油基礎設施，同時警告若伊朗干擾荷姆茲海峽航運，美方可能重新考慮這一決定。

（圖：Shutterstock)

川普在其社群平台 Truth Social 發文指出，美國中央司令部依其指示執行轟炸任務。他表示：「就在剛剛，在我的指示下，美國中央司令部執行了中東歷史上最強大的轟炸行動之一，徹底摧毀了伊朗『皇冠上的明珠』哈爾格島上的所有軍事目標。」

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川普同時表示，他「選擇不摧毀島上的石油基礎設施」。但他警告，如果伊朗或任何勢力干擾船隻安全通過荷姆茲海峽，他將「立即重新考慮這一決定」。

不到一小時後，川普再次在 Truth Social 發文表示，伊朗曾計畫控制整個中東並「徹底摧毀」以色列，如今這些計畫「就像伊朗本身一樣，已經死亡」。

川普當晚在登上空軍一號前往佛羅里達州前向媒體表示，美國的軍事行動將持續「直到必要為止」。當被問及戰事可能持續多久時，他表示：「我不能告訴你時間。我心中有自己的想法，但不會給出具體期限。我們目前的進度遠遠超前。」

對於他先前提出的「無條件投降」說法，川普則解釋：「對我來說這很簡單，意味著我們處於一個前所未見的主導地位，不管對方是否願意說出這幾個字。」

分析人士指出，美國若進一步採取行動控制或佔領哈爾格島，將被視為高度風險的戰略決策，不論在地緣政治或全球經濟層面都可能帶來重大衝擊。

哈爾格島位於波斯灣北部水域，距離伊朗本土海岸約 15 英里 (約 24 公里)，是一座長約 5 英里(約 8 公里) 的珊瑚島。儘管美國與以色列對伊朗發動的攻擊已持續近兩週，但該島此前一直未遭直接打擊。

根據媒體《Axios》3 月 7 日報導，川普政府內部曾討論過奪取哈爾格島的可能性。報導引述 4 名知情人士指出，相關討論曾在美國政府高層進行。

白宮官員此前表示，一旦名為「史詩之怒行動」(Operation Epic Fury) 的軍事行動結束，油價預期將大幅回落。白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 則表示，川普「明智地保留所有選項」。

哈爾格島之所以成為全球焦點，主要因為其在伊朗能源體系中的核心地位。該島石油出口終端處理伊朗約 90% 的原油出口，日裝載能力約達 700 萬桶，因此常被視為伊朗的「石油生命線」。

分析人士指出，若要攻擊或佔領該島，極可能需要地面部隊行動，而美國目前似乎對此仍持審慎態度。任何直接攻擊該設施的行動，也可能導致已大幅上漲的國際油價進一步飆升。

美國國防部長 Pete Hegseth 此前表示，美國並未排除在伊朗部署地面部隊的可能性，但同時強調華府不會讓軍事行動陷入長期泥淖。