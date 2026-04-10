鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 14:00

根據摩根大通 (JPMorgan) 的最新報告，散戶投資者在近期美伊達成停火協議後的市場反彈中，展現了與以往截然不同的交易模式。報告指出，這些散戶不再像過去那樣「逢低買進」，而是採取更為謹慎的防守策略，選擇「逢高拋售」。

從逢低買入轉向防守布局

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在過去，尤其是去年所謂的「解放日」(Liberation Day) 期間，散戶投資者曾展現出強大的買盤實力。當時隨著標普 500 指數觸底、波動率指數 (VIX) 攀升，散戶買入量激增。eToro 美國投資與期權分析師 Bret Kenwell 指出，散戶曾被「訓練」去逢低買入，並在隨後的市場反彈中持續加碼。

然而，在本次美國與伊朗於周二晚間 (川普設定的停火截止日前) 達成協議後，情況發生了變化。

儘管市場出現了典型的「TACO 交易」反彈，且原油價格創下 2020 年以來最大跌幅、VIX 跌破 20，但摩根大通觀察到，散戶的盤中資金流並未增強。相反地，他們甚至拋售了 SPY(標普 500 ETF) 和 TQQQ(納斯達克 100 指數槓桿 ETF) 等廣泛的市場曝險工具，這被視為一種極不尋常的模式轉變。

此外，散戶還透過 SCO ETF 削減原油曝險，並賣出如 SOXL 等產業型 ETF。

停火協議脆弱 市場疑慮加深

散戶的防守性布局反映了他們對這份協議能否持續的懷疑態度。事實證明，市場的樂觀情緒確實十分短暫。美國副總統范斯 (JD Vance) 形容這是一場「脆弱的休戰」，並坦言停火協議總是充滿混亂。

到了周四，市場定價開始反映這份協議的脆弱性。標普 500 與道瓊工業指數在周四開盤後走低，而原油價格則重新回升至每桶 100 美元附近。

伊朗議長格利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 隨後公開指責協議條款遭到違反，特別是針對以色列持續轟炸黎巴嫩的行為，這進一步加劇了地緣政治的緊張局勢。前 PIMCO 首席投資官 Mohamed El-Erian 也對協議的持久性表示擔憂。