鉅亨網編輯林羿君 2026-04-10 17:00

BCA Research 首席策略師達瓦爾 · 喬希（Dhaval Joshi）指出，一個關鍵市場門檻可能左右美國與伊朗衝突的走向：股市與債市合計回檔 12% 至 15%。他認為，無論是目前的伊朗衝突或去年的關稅戰爭，此一區間皆代表美國總統川普的「忍受極限」（breaking point）。

喬希進一步說明，目前市場尚處於此極限上方約 7% 的位置，意即若標普 500 指數與 20 年期以上美國公債 ETF（TLT）合計再出現 7% 的修正，將會是理想的支撐水位。

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他進一步將伊朗的策略形容為，動用「股市將軍」與「債市將軍」來替代傳統戰爭。喬希在報告中強調，伊朗無需擊沉任何一艘美國軍艦，只要重創美國股債市場，就能造成更巨大的傷害。

喬希指出，這樣的動態形成一種模式：每當對伊朗的最後通牒逼近時，市場承壓之下，川普往往宣布延長期限；而當市場回穩後，又再度表示談判進展不足。

他解釋，川普對股債市場的敏感度來自不同利益驅動。其支持者主要關注汽油價格、通膨與房貸利率，這些因素多反映在債市表現上，且其股票曝險相對有限；另一方面，美國經濟愈來愈仰賴已退休的嬰兒潮世代消費，而該族群的財富與股市表現高度連動。

喬希援引研究指出，現在的市場「像迷因幣般波動，在川普推文與美聯社標題之間來回震盪」。

根據他模型推估，若 20 年期以上美國公債 ETF（TLT）下跌 2%，標普 500 指數的支撐位約在 6,400 點；若 TLT 表現持平，標普 500 的支撐位則落在 6,250 點。