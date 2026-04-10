擔心被AI取代 美國47%大學生「認真考慮」換主修 六分之一付諸實行

鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 12:00

一項最新調查顯示，人工智慧 (AI) 正深刻影響大學生對未來職涯的規劃。由 Lumina 基金會和蓋洛普共同發布的《2026 年高等教育現況報告》指出，約 47% 的美國大學生曾「認真考慮」因 AI 影響而轉換主修領域，顯示 AI 已成為影響學習選擇的重要因素。

（圖：Shutterstock)

該調查於 2025 年 10 月進行，針對 3801 名年齡介於 18 至 59 歲、就讀學士或副學士學位的美國學生進行線上訪問。結果顯示，約六分之一學生已實際因 AI 改變主修，其中 13% 的學士生與 19% 的副學士生表示已經轉換科系。

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若進一步觀察考慮轉換的比例，整體學生中有 47% 表示曾至少「相當程度」思考更換主修，其中學士生為 42%，副學士生則高達 56%，顯示後者對就業市場變化更為敏感。

據 Lumina 基金會影響力與規劃副總裁 Courtney Brown 博士指出，AI 正改變學生「思考未來的方式」，許多人在媒體報導影響下，擔憂 AI 將取代大量工作，進而質疑投入時間與金錢取得學位是否值得。

調查顯示，學生轉換主修的首要原因在於對未來就業機會的不確定性。學生普遍關心「哪個科系能確保畢業後找到工作」，而副學士生轉換比例較高，可能與其課程更直接對應當前勞動市場需求有關。

然而，無論是學士或副學士學生，都面臨相同困境，即難以判斷哪些科系在 AI 時代仍具「長期價值」。在科技與技職領域中，分別有 27% 與 17% 的學生表示曾高度考慮轉換主修，但同時這些領域也是學生轉入的熱門選擇，反映出對未來方向的不確定與矛盾心理。

除了影響科系選擇，AI 也成為學生決定是否進入高等教育的重要因素。約七分之一學生表示，為因應科技進步 (包括 AI) 是其就讀大學的主要原因之一，另有 12% 則因擔心 AI 對就業市場的衝擊而選擇升學。

不過，教育體系在 AI 培訓方面仍存在落差。調查顯示，29% 的學生認為學校未能充分為其畢業後使用 AI 做好準備，反映各校 AI 相關政策與課程差異甚大，導致學生在缺乏明確指引下做出影響深遠的學習決策。