鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-10 15:20

美伊談判將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，伊方由議長卡利巴夫和外長阿拉格齊帶隊，美方則是由原來的特使威科夫和川普女婿庫許納換為副總統范斯，伊朗的安排不令人意外，卡利巴夫不僅是實權派，而且也是美國理想的接觸對象，但更值得關注的當屬范斯。

多家美國媒體報導指出，在對伊朗開戰初期，范斯是支持對伊朗實施致命性打擊的計畫，但他同時對戰爭的長期化表示擔憂。他是川普身邊少數主張反戰的人物之一。反對攻擊伊朗、在 MAGA 陣營中人氣很高的保守派活動家塔克 · 卡爾森與范斯立場相近。卡爾森的兒子也在范斯團隊中工作。

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范斯曾在美軍陸戰隊服役數年，曾在 2005 年被派駐伊拉克。有分析認為，伊拉克的經歷使范斯質疑美國對中東的軍事干預。

據悉，伊朗希望由對軍事介入外國持消極態度的范斯作為談判對手，川普也改任命范斯擔任談判負責人。

專家認為，對范斯來說，這既是一個機會，也是一道難關。如果處理得當，讓川普快速抽身，同時不讓美國丟臉，范斯就會得到川普的重用，但如果處理不當，他有可能會被邊緣化。對范斯來說，這次最大的難點在於，最終達成的協定，既要兼顧特朗普的「勝利」敘事，又要讓伊朗能夠接受，這顯然很難辦到。

另據《日經》報導，范斯能否以對美國有利的條件達成談判協議，將成為他能否成為 2028 年總統候選人的試金石。