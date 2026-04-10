鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 18:50

根據新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院 (ISEAS) 發布的《2026 年東南亞態勢報告》，東南亞區域對美中兩大強權的看法正經歷顯著的戰略調整。

2026東南亞態勢報告：「被迫選邊站」時 中國首度領先美國(圖:shutterstock)

在美中競爭加劇的背景下，今年的調查結果揭示了區域情緒的微細變化：在「被迫選邊站」的假設中，選擇中國的受訪者占 52.0%，超過了選擇美國的 48.0%，這逆轉了去年的趨勢。

‌



(來源: 尤索夫伊薩東南亞研究院)

中國：實質影響力與矛盾的信任感

中國持續被視為區域內最具經濟影響力 (55.9%) 及政治戰略影響力 (40.0%) 的強權。值得注意的是，對中國的信任度自 2019 年實施調查以來，首次超過了不信任度，達到 39.8%。受訪者看好中國擁有龐大的經濟資源與強大的政治意志來提供全球領導力。

然而，這種認可伴隨著高度的警覺。超過六成的受訪者對中國日益增長的影響力表示擔憂，特別是在南海專屬經濟區 (EEZ) 的侵擾行為，以及可能發生的軍事誤判與衝突。

美國：領導力危機與信譽受損

相較之下，美國在區域的地位正呈現削弱態勢。川普領導下的美國被列為東南亞首要地緣政治擔憂 (51.9%)，其排名甚至超過了過去長年居首的南海主權爭議。

區域國家對美國政策的不可預測性、頻繁使用關稅與貿易制裁感到不安。更重要的是，美國長期作為「規範錨點」的角色受到挑戰：在維護以規則為基礎的國際秩序方面，東協的受信任度首度超越美國。儘管美國在區域安全保障上仍具有顯著價值，但其經濟與規範性的吸引力正在軟化。

平衡策略的挑戰

儘管中國在數據上略占優勢，但這並不代表東南亞全面轉向北京。受訪者依然強烈支持「強化東協韌性與團結」以抵禦大國壓力，而非盲目靠攏特定一方。

此外，日本與歐盟仍是區域內最受青睞的「第三方」戰略夥伴，反映出區域國家渴望多元化的避險空間，以應對美中博弈帶來的不確定性。