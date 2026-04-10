鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至3.87元，預估目標價為177.5元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.97元下修至3.87元，其中最高估值10.3元，最低估值2.62元，預估目標價為177.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.3(10.3)
|14.37
|16.43
|17.9
|最低值
|2.62(2.62)
|5.68
|16.43
|17.9
|平均值
|4.49(4.75)
|8.61
|16.43
|17.9
|中位數
|3.87(3.97)
|7.68
|16.43
|17.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20,138,000
|25,753,000
|30,388,000
|33,284,000
|最低值
|12,188,000
|15,441,000
|30,388,000
|33,284,000
|平均值
|13,532,520
|18,257,000
|30,388,000
|33,284,000
|中位數
|12,620,000
|17,058,090
|30,388,000
|33,284,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|731,331
|1,041,465
|1,589,472
|2,454,597
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,992,808
|11,064,852
|11,965,574
|13,065,155
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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