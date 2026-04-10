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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至3.87元，預估目標價為177.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.97元下修至3.87元，其中最高估值10.3元，最低估值2.62元，預估目標價為177.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值10.3(10.3)14.3716.4317.9
最低值2.62(2.62)5.6816.4317.9
平均值4.49(4.75)8.6116.4317.9
中位數3.87(3.97)7.6816.4317.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值20,138,00025,753,00030,388,00033,284,000
最低值12,188,00015,441,00030,388,00033,284,000
平均值13,532,52018,257,00030,388,00033,284,000
中位數12,620,00017,058,09030,388,00033,284,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS731,3311,041,4651,589,4722,454,597
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,992,80811,064,85211,965,57413,065,155

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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