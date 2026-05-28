越禁越愛用？104調查：滑世代最愛IG和脆 逾4成受限反引爆FOMO加倍「活網」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 11:15

104 人力銀行 (3130-TW) 今 (28) 日發布高中職學生社群使用行為調查結果，發現超過四成的學生在社群使用上會受到家人或老師的限制或反對，然而在心理學禁果效應的驅使下，越受到限制反而越想使用。當大人切斷網路時，學生往往會產生在學校跟朋友沒話聊、看不懂最新迷因的社交焦慮（FOMO），導致他們突破防線加倍活網。

越禁越愛用？104調查：滑世代最愛IG與脆 逾4成受限反引爆FOMO焦慮加倍「活網」。（圖：shutterstock)

該調查顯示滑世代的高中職學生自評活網程度平均達到 66 分，已經逼近中重度使用狀態，其中高職與綜合高中的活網程度略高於普通高中，高三學生則略高於高二與高一。

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在社群平台的選擇上，超過半數的受訪高中職生最常用 IG，而 Threads 則正快速竄升為第二主場。若從地區來看，北部與南部的學生第二愛用 YouTube，中部學生則第二愛用 Threads。高中職生最關注的社群內容以單純有趣好玩、搞笑迷因為主，其次是校園生活與人際關係，而課業升學與學習資源等資訊則居於末位。

中，高中生相對較注重課業與升學資訊，高職生則較注重學習資源與工具。品牌 IG 若想獲得活網世代青睞，除了內容幽默外，還必須具備資訊實用、值得收藏以及視覺版面好看等關鍵要素。

調查也發現，高中職生的社群行為正轉向潛水與私訊，有 73.4% 的受訪者傾向單純瀏覽別人的內容並按讚或留言，46.6% 則是默默關注、純潛水的零貼文刷網行為，同樣有 46.6% 的學生喜歡透過私訊與他人互動，另有 56.9% 喜歡發限時動態。