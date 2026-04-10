鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 10:28

房仲業者依實價資料統計，2025 年六都購屋族成屋交易熱門屋齡分布，其中，台北市以「40 年以上」老屋交易量最多，占比逾 4 成，老屋買氣集中於大安、中山等區；新北市則以「20 至 30 年」中古屋最夯，占比約 2 成，以汐止、中和等區交易表現較熱。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市因開發早，住宅存量多以中高齡老屋為主，加上精華區土地稀缺，新案價格高且供給有限，在預算壓力下，購屋族相對偏好拉高屋齡、降低總價、同時具備完善生活機能與交通優勢的物件為主流。

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此外，台北市區在地段價值支撐下，老屋市場兼具都更與改建潛力，使精華區高齡物件，相當具市場性。

張旭嵐指出，新北汐止區因與南港、內湖區相鄰，屬於緊鄰台北市的衛星城鎮，區域通勤便利且房價相對親民，以 20-30 年中古屋，屋齡屬可接受範圍，平均房價不到 4 字頭，相較於南港、內湖同屋齡產品僅約半價，對雙北通勤族來說頗具高性價比。

不同於雙北市，桃園、台南與高雄則呈現「新屋當道」，其中在台南與高雄 5 年內新屋交易佔比均約達 3 成，主要熱區分別落在台南安南區及高雄三民區，桃園市同樣以 5 年內新屋交易佔比較高，約有 25.1%，交易熱區落在龜山及中壢區；中南部地區當中，較為獨特的是台中市，以「30 至 40 年」中古老屋最受青睞，佔比約達 28.7%，主要熱區集中在西屯區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，桃園與南二都的共同點，在於近年新案供給量相當充沛，尤以各大重劃區最為明顯！以桃園龜山區來說，受惠機場捷運 A7、A8 站串聯雙北生活圈，加上長庚醫院、華亞科技園區等就業人口支撐，帶動 A7 重劃區快速發展，成為機捷沿線的購屋熱區；南二都則在南科與台積電產業效應加持下新案泉湧，部分重劃區段新屋房價仍具可負擔優勢，吸引自住與置產客群目光。