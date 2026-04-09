鉅亨網記者張欽發 台北
買房背債越來越久。根據內政部最新統計，2025 年第三季全國平均房貸達 26.75 年再創新高。信義房屋 (9940-TW) 分析，新青安政策上路後，30 年期房貸加速普及，加上房價居高不下，新世代傾向延長還款年限、保留現金投資。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015 年全台的房貸年期首度突破平均 20 年，而隨 30 年期的房貸逐漸普及，2023 第三季新青安上路前一年平均房貸年期約 293 期，最新統計全台平均已達 321 期，相當於 26.75 年，刷新歷史紀錄。一方面市場上首購比例高，銀行願意給 30 年期的房貸，另一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限，降低每月房貸負擔，甚至希望手上多留些現金，投資其他金融資產，與長輩早年房貸利率 7、8%，有錢就趕快還銀行的觀念大不相同。
依最新統計顯示，去 (2025) 年第三季全台平均房貸期數 321 期，六都都超過 25 年，六都最低的是台北市的 307 期，最高的是高雄市 339 期，新竹地區的新竹市 334 期，新竹縣 354 期，主要新竹地區工作人口收入高且工作人口相對年輕，銀行也願意給予 30 年期的房貸方案。
試算房貸 1000 萬元、利率 2.5% 本利平均攤還，20 年房貸每月繳款 5 萬 2990 元，30 年期房貸則每月還款 3 萬 9512 元，一個月就可少繳 1.3 萬元，不過代價是得多繳 10 年，30 年下來繳交的利息比 20 年期多出 150 萬元，曾敬德建議，30 年期房貸是一種短期降低每月還款負擔的好選擇，但不一定要繳好繳滿，若民眾手上有投資獲利、獎金或年終等收入時，也可以選擇提前慢慢還本，降低本金與未來的利息支出。
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