鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 15:14

房貸族平均背貸近27年 新青安後「30年還款」成購屋新常態。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015 年全台的房貸年期首度突破平均 20 年，而隨 30 年期的房貸逐漸普及，2023 第三季新青安上路前一年平均房貸年期約 293 期，最新統計全台平均已達 321 期，相當於 26.75 年，刷新歷史紀錄。一方面市場上首購比例高，銀行願意給 30 年期的房貸，另一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限，降低每月房貸負擔，甚至希望手上多留些現金，投資其他金融資產，與長輩早年房貸利率 7、8%，有錢就趕快還銀行的觀念大不相同。

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依最新統計顯示，去 (2025) 年第三季全台平均房貸期數 321 期，六都都超過 25 年，六都最低的是台北市的 307 期，最高的是高雄市 339 期，新竹地區的新竹市 334 期，新竹縣 354 期，主要新竹地區工作人口收入高且工作人口相對年輕，銀行也願意給予 30 年期的房貸方案。