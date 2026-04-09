〈房產〉交屋潮湧現 3年以下新屋申貸占比突破5成 刷新歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 11:13

在近兩年的全台交屋潮湧現之下，3 年以下的新成房貸申領節節攀高，房仲業者彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現，近五年新增房貸件數的屋齡分布出現了明顯的結構性變化，其中，「屋齡 3 年以下」新成屋申貸占比自 2021 年的 32.4%，攀升至 2025 年的 50.3%，五年大增 17.9 個百分點，創下歷史新高。

交屋潮湧現 3年以下新屋申貸占比突破5成 刷新歷史新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

相較之下，其餘屋齡產品的申貸占比則呈現出不同程度的萎縮。「3 至 9 年屋齡」占比由 13.7% 下滑至 8.2%，減少 5.6 個百分點；「9 至 21 年屋齡」占比由 14.2% 下滑至 11.4%，減少 2.8 個百分點，「21 至 30 年屋齡」占比則有由 18.4% 下滑至 7.2%，減少 11.2 個百分點。至於「屋齡 30 年以上中古屋」，交易占比則維持相對穩定，五年間小幅增加 1.6 個百分點至 22.9%。

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中信房屋研展室副理莊思敏表示，近年新成屋貸款占比快速攀升，推估主要有以下三個方面的原因。在過去幾年全台新建案大量推案，隨著近期陸續進入交屋高峰，撥貸量自然水漲船高，並直接推升了「3 年以下」新成屋的貸款佔比。同時，在央行房市信用管制及銀行房貸額度趨緊的環境下，房貸資金門檻持續提高，而新建案多具備整批分戶貸款的優勢，較容易爭取到相對有利的貸款條件，也提升了購屋族對新建案的接受度。

而在購屋族對居住品質與建築安全的要求愈加重視，也進一步帶動了新建案交易量能的成長。

雖然在交屋潮的強力挹注下，新成屋申貸占比展現出「一枝獨秀」的態勢，導致其餘屋齡段面臨不同程度的排擠，但屋齡「30 年以上」的老屋卻仍展現出相對強勁的韌性，近五年申貸占比始終維持在 2 成以上。莊思敏表示，在高房價環境下，部分有預算考量的購屋族只能退而求其次，鎖定價格親民、坪數實在的中古住宅以滿足剛性需求，另有一部分客群則瞄準蛋黃區精華地段，看準其未來參與都更或危老重建後帶來的資產增值潛力。

展望後市，莊思敏指出，營建成本居高不下，使新建案價格調整空間相對有限；反觀中古屋，由於屋主取得時間較早，議價空間更具彈性，對買方而言更有機會以合理價格入手。