鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 10:45

雖然房產代銷業者指出，目前案場來客數有走高跡象，但代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，進入 329 檔期階段，3 月燈號仍未振作維持衰退黃藍燈，分數是 37.5 分，預售屋推案量、新成屋戶數上升，來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數均持平，整體新案市場卻依然死氣沉沉。

而北台灣房市在後 329 檔期與 5 月的 520 檔期還會有台北市士林區、北投區，與新北市中和區、桃園市中壢區、新竹縣竹北市和竹東鎮的指標案計畫上場，但下半年面臨選舉干擾。

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住展企研室總監暨發言人陳炳辰指出，農曆年節結束，輔以檔期效應，傳統上邁向房市旺季，且 3 月中的央行的理監事會議結果，對於房市態度再軟化而微幅鬆綁，送上暖意，但整體新案市場卻依然死氣沉沉。

需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數都呈現一潭死水，落在最低級距，低無可低，單周平均來客組數不到 10 組，成交組數也未及一組，雖有新北市板橋區遠東通訊園區、桃園市龜山區 A7 重劃區大案見雙位數、甚至百組賞屋量，交易量也來到數十組，但屬新開案的個案表現，餘案在單周紀錄上能有一組售出，或是超過十組看屋量的比例僅 1/3，買盤對於央行利多、329 檔期的刺激可說毫無反應。

供給面兩樣情，預售案一共登場 1000 多億量體，比前月大增 700 多億元，為 2024 年 11 月以來的單月新高，指標大案為長耀、遠揚建設在新北市林口區、板橋區的破百億元案，另在新北市三重區、桃園市龜山區、基隆市七堵區、新竹縣新豐鄉各有凱越、遠雄、暉騰、富宇建設公開 50-90 億元新案，建商盡本分在檔期推案，當中也不乏延推案身影，然海量的推案與買氣上的大相逕庭，賣不完的整體待售建案數已來到 1563 案，無疑得留意後續賣壓山大情況。

價格高又無預售付款優勢，大受限貸干擾的新成屋市場，還是趁著檔期熱度亮相了 200 多戶，較前月增加 100 多戶，以暉騰建設在新北市三重區的 80 多戶新案為指標。

陳炳辰表示，後續還會有台北市士林區、北投區，與新北市中和區、桃園市中壢區、新竹縣竹北市和竹東鎮的指標案計畫上場，在下半年面臨選舉干擾，若國際戰事還持續拖延，反倒不如在頻傳央行放下強硬身段消息的當前能推就推，以免夜長夢多。至於是否皆能成就個案亮點，除了地段、品牌、產品規劃等關鍵因素，陸續有二線地帶新案回吐超漲價位，落至區域基本行情，藉此打動買方，台灣央行總裁楊金龍也對建商讓價加以喊話，值得觀察長期紋風不動一成以內議價率變動的可能性。