鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 17:13

全台租金漲勢 45 個月來首度明顯降溫。今年 3 月房租指數年增率僅 1.86%，連三個月低於 2%；不過管理費、水電燃氣等其他居住開銷仍持續走揚，租屋族荷包仍未真正寬鬆下來。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，2023 年 8 月開始連 29 個月房租年增率大於 2% 的趨勢已經結束，房租大漲過後漲勢已經逐漸趨緩，目前房市買氣一般，先以租代買的族群也不少，就業狀況穩定，而後續也還有通膨的壓力，經濟成長率預期也相當驚人，加上政府的租金補貼等幫助，短期內房租並無修正的壓力。

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值得留意的是除了房租以外的居住成本正在增加，包括住宅維修費年增率達 2.93%，一方面工資居高不下，一方面也可能房屋老舊後，陸續有些修繕問題出現，家庭用品類幾乎較去年持平，但家庭管理費過了農曆年後，3 月的年增率仍達 4.78%，可能與物管的費用增加、社區老舊後待更新與維護的成本增加有關，有些社區為維持社區管理品質與預留後續更換電梯等費用，也會調整社區的管理費，而水電燃氣在這波戰爭後，後續可能也有反應的壓力。