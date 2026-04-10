鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 09:50

英國《衛報》周三 (8 日) 發表評論文章指出，以色列總理尼坦雅亞胡將國家命運全押在針對伊朗的軍事冒險，卻在美伊達成停火協議後淪為「最大輸家」。

衛報：以色列總理尼坦雅胡把一切都賭在戰爭上 美伊停火讓他成為最大輸家(圖:shutterstock)

文章指出，尼坦雅胡政府基於對伊朗局勢的一廂情願判斷，強行推動戰爭，最終未能實現推翻政權、奪取核武或實質削弱伊朗等任一核心目標，反而使以色列的國際地位與國內政治根基遭受重創。

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文中回顧了尼坦雅胡長期以來不斷炒作伊朗威脅，在聯合國高調展示存疑情報，並向華府持續施壓，企圖將美國拖入對伊戰爭。

以色列決策層曾深信對伊朗戰爭僅需時數週，便能誘發伊朗「政權更迭」與內部「起義」，但美國情報機構早已判定此類預測「荒謬」，戰事發展也印證這一判斷。

在持續一個多月的衝突中，以色列在美國全面支持下發動大規模軍事行動，卻未獲任何戰略性勝利。

相較之下，伊朗伊斯蘭革命衛隊成功頂住美以兩國聯合打擊，政權保持完整，軍事力量得以存續，並可能在休整後尋求「報復機會」，以色列則因 2023 年巴以衝突及此次對伊作戰接連受挫，國際形象嚴重受損。

更嚴峻的是，尼坦雅胡的戰爭決策在美國引發跨黨派反彈，進步派與川普所在的讓美國再次偉大 (MAGA) 陣營中的極右派勢力均對其提出嚴厲批評。

尼坦雅胡的政治豪賭正面臨國內清算，以色列預計今年 10 月舉行國會大選，戰時未能改善安全環境、且未兌現任何承諾的他，恐將在選票上「付出代價」。

以色列《國土報》軍事記者 Amos Harel 批評，尼坦雅胡政府屢屢基於「毫無根據的一廂情願」冒險，制定膚淺計劃，壓制專家意見，導致其關於「全面勝利」的宣言連四次淪為「空頭支票」。

美伊停火後，以色列政界各派對尼坦雅胡的抨擊聲浪四起，反對派領袖拉皮德痛斥這是「歷史上的政治災難」，指責尼坦雅胡在國安核心決策中將以色列排除在談判桌外，造成需「數年修復」的戰略損失。

以色列左派領導人戈蘭更稱此為以色列史上「最嚴重的戰略失敗之一」，威脅未來多年安全，就連右派政黨領袖利伯曼也抱怨停火給了伊朗「喘息之機」，迫使以色列未來需付出更慘重代價。

儘管尼坦雅胡辯稱停火是與美國「充分協調」達成，並強調「隨時準備重返戰鬥」，但其憤怒顯而易見。美媒此前披露川普在未與以色列及時協商下，與伊朗達成臨時停火，令尼坦雅胡深感不滿。

為宣洩挫敗感，以色列於停火首日對黎巴嫩發動大規模空襲，造成至少 254 人死亡，《衛報》評價此舉猶如「戰敗後的洩憤」，進一步暴露了尼坦雅胡政府的戰略困境與政治焦慮。

分析普遍認為，此次美伊停火雖為臨時性安排，但已大幅壓縮尼坦雅胡未來的冒險空間。川普因顧忌選民意願與全球經濟衝擊，在派遣地面部隊等議題上猶豫不決，這意味著尼坦雅胡很難再獲得美國支持發動新一輪大規模戰爭。