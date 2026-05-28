鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-28 08:47

據美國《PBS》27 日（周三）報導，美國總統川普在接受採訪時強調，即使伊朗放棄高濃縮鈾，也無法獲得「制裁豁免」。

川普在接受簡短電話採訪時表示：「不，不會，根本不會。不是以解除制裁作為交換。」

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這一表態與之前外界對談判框架的普遍預判存在明顯落差。高濃縮鈾被視為伊朗核計畫中最具爭議的議題，若伊朗放棄該項目無法帶來制裁層面實質回報，伊朗國內接受協議的政治空間將被嚴重壓縮。

川普 27 日在白宮舉行的內閣會議上表示，美國同伊朗尚未達成協議，美方對此「不滿意」。他說，伊朗非常希望達成協議，「目前他們還未做到」，「我方對此不滿意，但我方會滿意的」。

川普威脅道，「擺在我方面前的只有兩條路：要嘛美伊達成協議，要嘛我方就把活幹完」，意指用軍事手段實現目標。

據《路透社》援引美軍官員消息報導，美軍對一處伊朗軍事設施發動新一輪打擊，擊落多架無人機」，該設施和無人機對荷姆茲海峽的美軍部隊及商業航運構成了威脅。

據美國《Axios》27 日報導，一名美國高階官員稱，伊朗向一艘美國商船發射了 4 架單向攻擊無人機，美軍擊落這些無人機，並在另一個地面無人機發射單元發射之前對其發動攻擊。