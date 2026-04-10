鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-10 09:00

《MarketWatch》報導，軟體類股周四 (9 日) 再度遭遇猛烈拋售，一位技術分析師警告，這個已大幅走低的族群可能仍有進一步下跌空間。

軟體股「全面性崩跌」分析師估跌勢恐進一步擴大(圖：Reuters/TPG)

iShares 擴展科技軟體 ETF(IGV-US) 一度下跌 4.4%，終場收低 3.9%，為 2 月以來最差單日表現。多檔知名個股如 Okta(OKTA-US)、Snowflake(SNOW-US) 與 Zscaler(ZS-US) 跌幅均超過 10%，而 Palantir Technologies(PLTR-US) 與 ServiceNow(NOW-US) 也雙雙下跌逾 7%。

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目前 IGV 已跌破 77 美元，BTIG 策略師 Jonathan Krinsky 指出，這是該 ETF 自 2024 年初以來第七次測試這關鍵支撐位。他在報告中寫道，「某價位被測試的次數越多，最終被跌破的機率也越高。」

從技術面來看，後續仍可能出現進一步下行空間，ETF 可能跌至 70 美元甚至 65 美元，約較目前水準再下跌約 15%。

值得注意的是，軟體股的疲弱走勢正好與半導體股的強勢形成對比，使科技股內部出現顯著的表現分化。

根據道瓊市場數據，IGV 與 VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 超額報酬的三個月相關性已降至至少自 2011 年以來最低水準。

籠罩該族群的因素之一，是市場對 Anthropic 及其競爭對手即將發布新產品的擔憂。一些投資人認為，新 AI 工具可能顛覆既有軟體商業模式。無論這些憂慮是否合理，市場資金正持續撤出軟體股，成為更關鍵的影響因素。

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 指出，「目前軟體股基本上出現了買方缺席的情況。」

He added that extreme declines like 他補充，周四及過去三個月出現的劇烈跌勢，「並非投資人針對個別公司評估 AI 風險後的選擇性賣出」，而是整體資金撤離軟體業，甚至直接做空。他認為這點「頗為諷刺」，因為 IGV 權重最大的公司，如微軟 (MSFT-US) 與 Palantir，其 AI 風險反而更具爭論性。

Materne 也指出，軟體股正處於一個尷尬的轉型期，從過去的成長型或動能型標的，逐漸轉為價值型股票。

他寫道，「許多公司尚未接受或認同這樣的定位轉變，進一步加劇市場買盤真空。這也是我們預期築底過程將耗時且高度波動的原因。」

這樣的走勢對整體市場意味著什麼？Krinsky 認為，目前「最大問題」在於：在這個曾經是關鍵產業族群的板塊出現全面性崩跌情況下，股市是否仍能持續上漲。