鉅亨網編輯林羿君 2026-04-10 10:30

以色列同意與黎巴嫩展開談判。美國總統川普表示，以國總理尼坦雅胡將對這個飽受戰火摧殘的國家「轉趨低調」，在軍事打擊上有所收斂，為局勢降溫帶來一絲希望。儘管如此，尼坦雅胡仍誓言持續打擊受伊朗支持的黎巴嫩真主黨。

黎巴嫩剛經歷了開戰一個多月以來死傷最慘重的一天，這場鎖定貝魯特市中心及全國各地的空襲，發生在川普宣布與伊朗達成停火協議後的數小時。根據黎巴嫩衛生部數據，該波攻勢造成至少 303 人死亡、1150 人受傷。

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儘管關鍵調停人、巴基斯坦總理夏立夫最初稱停火範圍涵蓋黎巴嫩，但美以官方隨後皆予以否認。

川普在週三 (8 日) 與尼坦雅胡通話後向國家廣播公司（NBC）透露，以色列正「縮減」在黎巴嫩的行動規模，副總統范斯也表示，以色列已同意在黎巴嫩境內「稍微自我克制」以支持談判。

以色列國防軍在週四 (9 日) 的空襲次數確實有所減少，但尼坦雅胡透過影片聲明強調「黎巴嫩並未停火」，在確保以色列北部社區安全之前，將持續攻擊真主黨。

他進一步說明，由黎方發起的這場對談將聚焦於解除真主黨武裝，並達成永續的和平協議；美國國務院官員則指出，預計下週將邀集以黎雙方開會商討停火事宜。

黎巴嫩總統奧恩主張，解決當前困局的唯一途徑是先達成停火，隨後再與以色列進行直接談判。黎巴嫩政府數月來一直試圖解除真主黨武裝，但該組織堅決拒絕交出軍火。

回溯衝突起因，真主黨為報復伊朗最高領袖哈米尼於 2 月 28 日美以聯合攻伊行動中遭暗殺，於 3 月初攻擊以色列，促使以色列入侵黎巴嫩大片領土，打破了 2024 年以黎戰爭後維持的停火局面。

根據統計，自本輪戰爭爆發以來，黎巴嫩已有至少 1,888 人喪生，流離失所人數超過 100 萬，約佔總人口 5 分之。以色列目前的目標是在距離邊界約 30 公里的利塔尼河一帶建立安全緩衝區。

伊朗方面警告，若以色列持續在黎巴嫩的軍事行動，不排除退出與美國的停火協議。為了回應攻擊，伊朗已暫停荷姆茲海峽的油輪通行，該航道承載全球約 5 分之 1 的石油與液化天然氣運量。