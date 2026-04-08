鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 05:10

美國總統川普預計於周三 (8 日) 稍晚與 北大西洋公約組織秘書長馬克 · 呂特(Mark Rutte) 會面，並將討論美國是否可能退出北約，顯示華府對盟友在伊朗衝突期間表現的不滿進一步升溫。

白宮新聞秘書卡羅琳 · 李維特在記者會上表示，川普過去已多次討論退出北約的可能性，且相關議題將在數小時內與呂特會談時提出。她轉述總統立場指出，北約在近期美國與以色列對伊朗的軍事行動中「經歷考驗但未能過關」，並批評盟友在過去六週「背棄美國人民」，儘管美國長期為其防務提供資金支持。

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北約秘書長此行赴美，主要目的是試圖緩和川普的不滿情緒。此前，美方對盟國未能協助保護荷姆茲海峽商業航運，以及未允許美軍使用部分基地對伊朗發動攻擊感到強烈不滿。川普同時再度提出對丹麥自治領地格陵蘭的主張，進一步加劇與盟國之間的摩擦。

儘管退出北約的言論引發關注，但實際操作面臨高度法律與政治障礙。2023 年通過的一項法律規定，美國總統若欲終止或暫停北約條約，須獲參議院三分之二多數同意，或經國會另行立法。該法案由現任國務卿 馬可 · 魯比歐 在擔任參議員期間主導推動。分析認為，在共和黨內支持北約的議員可能與民主黨聯手下，相關門檻幾乎難以跨越。

然而，即使不正式退出，美國仍可透過其他方式削弱對北約的承諾。根據分析機構觀點，華府可透過削減駐歐兵力或降低資金投入，逐步降低參與程度。目前美國在歐洲部署約 8 萬名軍事人員，並在飛彈防禦、核威懾及情報共享體系中扮演關鍵角色，其任何調整都將對聯盟運作產生重大影響。

分析指出，若美國減少對北約的實質投入，將在不正式退出條約的情況下削弱聯盟凝聚力與戰略效能，對歐洲安全架構帶來長期衝擊。這種「變相退出」策略，被視為川普政府可能採取的現實選項。