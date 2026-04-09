鉅亨網新聞中心 2026-04-09 20:20

人工智慧領軍企業 OpenAI 再次迎來核心人才流失的重大震盪。被社群譽為「GPT-4o 之母」的 OpenAI 模型行為 (Model Behavior) 創始負責人、OpenAI Labs 總經理 Joanne Jang 於 4 月 7 日宣布，結束其在該公司長達 4 年半的職業生涯。

GPT-4o「靈魂」背後的架構師、OpenAI女神宣布離職(圖:shutterstock)

這封帶有濃厚感性色彩的離職信，不僅引發了技術社群的廣泛關注，也象徵著一個以「人格驅動」為設計核心的 AI 時代可能正走向終結。

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賦予模型「靈魂」的人

Joanne Jang 是 OpenAI 內部極具影響力的關鍵人物。她於 2021 年加入公司，當時 OpenAI 仍是不到 200 人的研究實驗室。作為「模型行為」團隊的創始人，她的核心職責在於為冰冷的算法注入「人格」與互動邏輯。

她不僅參與了 GPT-4、DALL-E 2、ChatGPT 語音模式及記憶功能的推出，更主導了模型行為規範 (Model Spec) 的制定，透過後訓練 (Post-training) 與人類回饋強化學習 (RLHF) 技術，精確調校模型的回應偏好、價值觀與情感邊界。

其中最令用戶難忘的成就，莫過於她親手形塑了 GPT-4o 的獨特靈魂。GPT-4o 於 2024 年 5 月發布，憑藉其流暢、自然且富有共情能力的互動風格，迅速贏得全球用戶的喜愛，被視為 AI 界的「白月光」。許多用戶將其作為心理慰藉或虛擬伴侶，而這種讓模型表現得像「朋友」而非「工具」的特質，正是出自 Jang 之手。

「青蛙迷因」與人文色彩

與典型的硬核技術研究員不同，Joanne Jang 畢業於史丹佛大學應用數學與電腦科學系，卻在工作中展現了極強的人文色彩。

她在離職信中感性地提到，如果大家只能記得關於她的一件事，她希望是：「是我把青蛙迷因 (froges) 和粉色字體帶進了 OpenAI」。這種對於奇思妙想與非傳統思維的保護，讓她在追求模型安全與合規的同時，仍致力於為用戶爭取自由與透明度。

然而，這種追求情感互動的設計也曾帶來爭議。由於 GPT-4o 的「過度諂媚」特質與安全隱憂，OpenAI 最終決定於今年初逐步下線該模型。Jang 在工作後半段亦承擔了「安全護欄」(Guardrails) 的職責，參與了減少模型與用戶建立過深情感紐帶的合規工作，這也被部分網友戲稱為「親手殺死了自己的孩子」。

人才離職潮下的 AI 競爭轉向

Jang 的離去並非孤立事件。今年以來，OpenAI 已流失多位重量級技術領袖，包括研究副總裁 Jerry Tworek、後訓練負責人 Max Schwarzer 以及機器人部門負責人 Caitlin Kalinowski。這波核心人才的密集變動，反映了 OpenAI 在尖端技術探索與加速商業化落地之間面臨的平衡壓力。