馬斯克訴訟要求撤換奧特曼、布羅克曼 OpenAI權力鬥爭升級

鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 07:10

人工智慧領域權力鬥爭升溫，馬斯克 (Elon Musk) 已正式在訴訟中要求撤換 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 與總裁布羅克曼 (Greg Brockman) 的職務，相關案件預計將於本月稍晚進入審理程序。

（圖：Shutterstock)

根據周二 (7 日) 提交的法律文件，馬斯克律師團表示，若法院與陪審團認定奧特曼及 OpenAI 存在欺詐行為，將要求法院下令將奧特曼自 OpenAI 非營利董事會中除名，並撤除奧特曼與布羅克曼在營利部門的管理職務。文件指出，在未能履行慈善機構公共使命的情況下，撤換管理層屬於常見法律補救措施。

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馬斯克於 2024 年對奧特曼與 OpenAI 提起訴訟，指控該公司在成立初期「刻意操控」與「誤導」他，誘使其捐出約 3800 萬美元，當時承諾 OpenAI 將維持非營利性質。然而，公司後續轉型為結合非營利與營利架構的組織，引發雙方爭議升高。

根據文件，馬斯克同時要求法院命令 OpenAI 回歸真正的非營利運作模式。目前 OpenAI 於 2024 年 10 月完成重組，由非營利母體持有約 26% 的營利部門股份，該部門涵蓋 ChatGPT 等核心業務。

本案預計於 4 月 27 日在美國加州奧克蘭聯邦法院開始陪審團遴選程序。OpenAI 方面尚未對此最新進展作出回應。

OpenAI 由馬斯克、奧特曼等人於 2015 年共同創立，最初定位為非營利人工智慧研究機構。馬斯克於 2018 年離開該組織，當時曾試圖推動 OpenAI 與特斯拉 (TSLA-US) 合併，但未獲支持。

在商業競爭層面，馬斯克於 2023 年成立人工智慧公司 xAI，推出聊天機器人與影像生成工具 Grok，直接與 OpenAI 競爭。今年 2 月，SpaceX 完成對 xAI 的收購，並整合社群平台 X(前 Twitter)，整體估值達 1.25 兆美元。SpaceX 亦已向美國證券交易委員會 (SEC) 秘密提交文件，市場預期將推動創紀錄的首次公開募股 (IPO)。

另一方面，OpenAI 亦展開反擊。公司周一致函加州與德拉瓦州檢察長，要求調查馬斯克及其相關人士的「不當與反競爭行為」。OpenAI 策略長 Jason Kwon 指出，馬斯克透過多項行動試圖削弱公司，包括與 Mark Zuckerberg 的協同行動。

在損害賠償方面，馬斯克律師團早前於今年 1 月提出，若勝訴，馬斯克可能要求最高達 1340 億美元的賠償，並將包括微軟 (MSFT-US) 在內的「不當收益」全數歸還 OpenAI 非營利機構。