鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-09 14:50

隨著「龍蝦」等智能體工具在全球爆火，中國大模型正透過海量 Token 悄然驅動世界。

根據全球最大 AI 聚合平台 OpenRouter 數據，中國國產大模型調用量連續一個月超越海外模型，穩居全球前列，背後是中國西部戈壁的太陽能與終端的風電，經全球最大電網匯入全球前列。

‌



看不見的中國電力能正成為驅動全球 AI 的「數位原油」，關鍵在於 Token 化實現了「綠電」價值的指數級放大。每單位 Token 的生成都對應著算力與電力的消耗，而在 AI 營運成本中，電費佔比高達六七成。

以西部富藏的廉價綠電，中國將每度電的價值透過 Token 放大數十倍，甚至上百倍，突破實體電力跨境輸送的邊界，以低成本、高附加價值的數位服務形態實現了「無形出海」。

專家指出，中國擁有極強競爭力的根源在於其難以複製的系統優勢。首先，西部綠電成本窪地構築了底層「護城河」，其次「東數西算」工程打通算電協同的供需堵點，實現「西電東送、算隨電走」，最後則是從國產 GPU 到液冷伺服器，全產業鏈的自主可控夯實了基建底氣。多重優勢令國產 AI 模型的綜合推理成本僅為海外的六分之一到十分之一。

Token 經濟的崛起正改寫全球 AI 產業格局，打破海外巨頭的定價壟斷，推動中國從「實體世界工廠」升級到「數位世界智慧工廠」。