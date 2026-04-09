源點充電版圖再下一城 攜手台灣奧迪啟動新合作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-09 10:43

國內最大充電品牌源點科技 EVOASIS 宣布與台灣奧迪共同啟動充電服務合作，從家用充電到外出快充與慢充，讓 Audi 車主不論是平日通勤、假日出遊，或長途行駛途中，均可輕鬆找到合適充電站，同時，也將獨家代營運 Audi 全台充電站。

EVOASIS宣布與台灣奧迪共同啟動充電服務合作。(圖：源點提供)

源點副董事長鄭旭捷表示，此次與台灣奧迪合作，不只是串聯充電服務，更是從車主的需求出發，進一步整合家用充電、外出補電和站點服務，將持續以全台最大充電網的營運能力，陪伴更多車主安心補電、自在出發。

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源點目前於全台建置 135 站、650 槍快充，以及 257 站、812 槍慢充，此次再結合 Audi 合作站點 11 站、30 槍快充，進一步擴大覆蓋。

而本次合作亮點之一是會員漫遊服務，Audi 車主可透過 App 使用 EVOASIS 全台快慢充，查詢站點、掌握充電進度，並預估充電費用，讓外出補電更直覺、有效率。

同時，源點將獨家代營運 Audi 全台充電站，透過數據化後台管理，持續提升站點營運穩定性和使用效率，並搭配離峰鼓勵機制，降低電網尖峰負載。