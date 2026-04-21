鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-21 11:34

隨著台灣電動車保有量已近 13 萬台，進入 2026 年後，多家充電業者近期完成跨品牌充電互通，打造出全台最大充電網，覆蓋全台 DC 快充槍數高達 60%，而其中主要推手，是國內市占最大的充電業者 EVOASIS 源點科技 (以下簡稱源點)；隨著國內電動車滲透率持續提高，即將於 5 月下旬登入興櫃的源點將作為 CPO(電動車充電點營運商) 產業在資本市場的投資大亮點。

源點科技副董事長鄭旭捷認為，「移動」從油車轉電車，是百年罕見新趨勢，全台最大充電網成立後，將有助同業整合區域資源、減少重複投入，進一步優化充電環境，「我們致力提升電動車充電環境，打造同業共好」。

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為穩定帶進高頻率可預期的固定收入，源點自成立以來，發展充電站的重心在都會密集區，目標讓國內電動車主在 15 分鐘車程內可抵達充電設備，並以快充為主；目前營收結構仍以快充為主要來源。

根據源點統計，旗下充電槍每日平均使用頻率約 6000 多次，平均每月近 20 萬次，其中快充仍為主要營收來源，反映高使用率站點的營運效益，而公司自 2020 年到 2025 年亦維持高速成長。

儘管都市密集區的土地成本較高，但鄭旭捷說明，車口數也較多，尤其台灣常見的都會老舊社區通常無法設置充電樁，隨著充電站數量成長有利車口數成長並形成正向循環。

由於平均使用率足夠，源點大多數都會區站點已達損平點，鄭旭捷表示，台灣電動車市場目前仍在早期成長階段，未來仍有相當大的發展空間；對 CPO 產業與源點而言，現階段都還在起飛期，隨著科技進步，滲透率有望持續提升。

鄭旭捷說，目前歐洲、北美和中國電動車的發展趨勢相當明確且強勁，尤其電動車產線生產步驟僅油車產線的一半，「未來生產成本、維運成本將較油車便宜很多，價格導向下會再吸引更多車主」。

為強化品牌聲量並快速擴大經營版圖，源點也積極切入公共標案，目前在台北市蛋黃區公有停車場已拿下數個，合計約 300 多個電動車格可提供服務。

而高公局標案的快充更對品牌形象有明顯提升助益。

源點的成立初衷來自熱愛電動車且具能源背景的團隊，儘管充電業是靠民間業者去做，並沒有政策補貼，但鄭旭捷認為，整體載具電動化有助長期減少空氣汙染和噪音汙染，是很有意義的事情，也是源點長期發展願景。

源點在國內已是快充站點最多、充電槍數也最多的充電業者，「處在重資本的行業，我們仍思考如何將站點開更快、成本壓得更低」，鄭旭捷指出，基礎建設的回收期本來就相對較長，但若使用量成長到一定規模後，能逐步邁向轉盈，對基礎建設產業來說其實相對少見；對源點而言，今年就是以全年轉盈位努力目標。

當然，競爭下有贏家有輸家，鄭旭捷表示，未來 CPO 市場資源可望逐步往具規模、品牌力與整合能力的充電業者集中，這跟國內超商和電信業態很像；而源點之所以具備競爭優勢，在於品牌基礎、與車廠的合作關係，以及持續把營運效率提升後節省下來的成本回饋給車主。

源點科技技術長沈俊祺。(圖：源點提供)

另一方面，源點技術長沈俊祺指出，對充電營運商而言，真正的門檻從來不只是把設備建起來，而是背後對電力系統的理解與運用能力。「同樣是一座站，怎麼分配功率、怎麼管理尖峰負載，最後反映出來的會是站點穩定性、營運效率，還有車主實際感受到的充電成本。」他表示，源點長期投入電力調度、能源管理與系統整合。目的就是透過更有效率的電力運用，打造更穩定、更有效率且更具價格競爭力的充電服務，進一步讓利給消費者。

目前源點訂閱戶可享有 75 折的充電價，若搭配各種信用卡、儲值優惠等，最低可看到 6 折多的價格。

至於現階段談競爭還太早，鄭旭捷強調，這個行業仍在早期發展階段，現階段更重要的是和同業一起把市場做大，先共同說服更多車主加入電動車行列。

展望未來，源點規劃三年內均以建置快充為主，慢充站則是有標的主尋求合作均不排斥，目標今年快充增加 500 槍，全年共上看 1200 槍，快充站點約新增 40-50 站。