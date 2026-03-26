星舟快充加入會員共享充電漫遊 打造全台最大充電網
鉅亨網記者魏志豪 台北
泓德能源 (6873-TW) 旗下星舟快充今 (26) 日宣布參與「會員共享充電漫遊」計畫，與多家充電業者共同推動跨品牌充電互通，將成為全台規模最大充電網，未來完成平台整合後，電動車主能透過參與計畫的任一合作夥伴充電平台，跨品牌查找站點並啟動充電服務，帶動台灣電動車充電便利性邁向新里程碑。
此外，星舟快充即將推出兒童節連假限時費率調降，活動範圍遍及全台，提供電動車主最佳充電選擇。
星舟快充持續以電動車主需求為核心推動服務發展，不僅與 Porsche、Mercedes-Benz、Toyota、Luxgen 等車廠合作，提供充電漫遊及購車充電優惠等服務，今日更宣布加入「會員共享充電漫遊」計畫，進一步拓展跨品牌充電便利性。
該計畫以打造「全台最大充電網」為目標，串連北、中、南多家充電業者，包括星舟快充、EVOASIS 源點科技、Tail 特爾電力、中興電工 iCharging、區快充電動車充電站、雲樁科技、創玖科技、能源驛站、大猩猩電充、HiEV、EVEZ 等業者。透過跨品牌充電互通，未來電動車主只需使用單一會員帳號，即可於不同品牌站點啟動充電服務，降低跨平台使用門檻，擴大車主可使用的充電網絡。
星舟快充目前於全台站點充電槍數量已超越 600 槍，持續擴大站點布局。透過會員共享充電漫遊，各家充電夥伴逐步串聯，計劃整體規模涵蓋全台 60% 的 DC 快充槍數，橫跨國道快充站、城市精華區停車場、觀光景點及百貨商場等多元充電場域，藉由「站點共享」與「通路資源合流」，進一步提升台灣電動車充電環境的可用性與便利性。
星舟快充近期亦陸續啟用高功率快充專用站，包含位於苗栗設有 24 席大規模的「竹南可愛專用站」及台北精華地段「內湖堤頂專用站」，預計 4 月再啟用鄰近台中總站夜市與好市多的「台中溝背專用站」，全站配置 6 樁 360 kW DC 快充樁，支援 CCS1 及 CCS2 雙槍規格。此外，同步推出「兒童節連假限時費率優惠」活動範圍遍及全台，快充費率最低每度 5.5 元，持續透過站點佈建與費率優化，提供電動車主最佳的充電選擇。
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