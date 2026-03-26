星舟快充加入會員共享充電漫遊 打造全台最大充電網

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星舟快充近期亦陸續啟用高功率快充專用站，包含位於苗栗設有 24 席大規模的「竹南可愛專用站」及台北精華地段「內湖堤頂專用站」，預計 4 月再啟用鄰近台中總站夜市與好市多的「台中溝背專用站」，全站配置 6 樁 360 kW DC 快充樁，支援 CCS1 及 CCS2 雙槍規格。此外，同步推出「兒童節連假限時費率優惠」活動範圍遍及全台，快充費率最低每度 5.5 元，持續透過站點佈建與費率優化，提供電動車主最佳的充電選擇。