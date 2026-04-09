營收速報 - 泰福-KY(6541)3月營收9,246萬元年增率高達134.69％
鉅亨網新聞中心
泰福-KY(6541-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9,246萬元，年增率134.69%，月增率306.92%。
今年1-3月累計營收為1.33億元，累計年增率166.39%。
最新價為42.8元，近5日股價上漲3.63%，相關生技醫療上漲3.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+105 張
- 外資買賣超：+89 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|9,246萬
|135%
|307%
|26/2
|2,272萬
|219%
|29%
|26/1
|1,765萬
|429%
|-12%
|25/12
|2,013萬
|3934%
|-82%
|25/11
|1.12億
|8352%
|139%
|25/10
|4,684萬
|4651%
|-45%
泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至33.63元，預估目標價為1080元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至16.18元，預估目標價為350元
- 營收速報 - 2026年4月9日台股中小型公司3月營收一覽（新增369家）
- 營收速報 - 2026年4月9日台股大型公司3月營收一覽（新增32家）
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇