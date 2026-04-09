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鉅亨速報

營收速報 - 泰福-KY(6541)3月營收9,246萬元年增率高達134.69％

鉅亨網新聞中心

泰福-KY(6541-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9,246萬元，年增率134.69%，月增率306.92%。

今年1-3月累計營收為1.33億元，累計年增率166.39%。

最新價為42.8元，近5日股價上漲3.63%，相關生技醫療上漲3.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+105 張
  • 外資買賣超：+89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 9,246萬 135% 307%
26/2 2,272萬 219% 29%
26/1 1,765萬 429% -12%
25/12 2,013萬 3934% -82%
25/11 1.12億 8352% 139%
25/10 4,684萬 4651% -45%

泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收泰福-KY

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